Производители авто помогают создавать качественное моторное масло

Только после того, как продукт пройдет все эти этапы, производитель масел может указать соответствие требованиям спецификации на этикетке и в техническом описании своего продукта. Масло может быть включено в руководство по эксплуатации автомобиля, однако на практике автопроизводители часто прописывают в сервисной книжке только отраслевую спецификацию API/ACEA/ILSAC и вязкость продукта. Покупатель может сам выбрать моторное масло, которое подойдет его машине, учитывая все перечисленные параметры.