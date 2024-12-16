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Posted 16 декабря, 15:25

Published 16 декабря, 15:25

Modified 16 декабря, 15:25

Updated 16 декабря, 15:25

Производители авто помогают создавать качественное моторное масло

Производители авто помогают создавать качественное моторное масло

16 декабря 2024, 15:25
Фото: 1MI.
Смазочные материалы создаются в тесном сотрудничестве с автопроизводителями. Это позволяет добиться соответствия готового продукта требованиям технической спецификации конкретного авто и актуальным отраслевым стандартам.

Взаимодействие нефтянников с известными автопроизводителями также повышает доверие потребителей.

За последние два года российский рынок моторных масел заметно изменился. Вместо ушедших зарубежных брендов, таких как Shell, Castrol и Mobil, автовладельцы начали выбирать крупных отечественных производителей, пишет newsnn.ru.

На примере моторных масел ЛУКОЙЛ покажем, как проходит типичный процесс разработки и производства продукции для автопроизводителей. Его можно условно разделить на несколько этапов.

Нефтеперерабатывающие комплексы позволяют компании извлекать из углеводородов все компоненты. Первичная переработка сырья проходит в атмосферных и вакуумных установках, затем применяются более глубокие методы очистки.

На следующем этапе в дело вступают автопроизводители, которые создают двигатели, соответствующие наиболее актуальным экологическим стандартам. Они разрабатывают требования к маслам, в которых указываются физико-химические и эксплуатационные свойства, которые необходимы новым агрегатам. Именно эти спецификации являются основой для научных работников нефтянки при разработке формулы масла.

В исследовательском центре компании проводят предварительную проработку состава и воспроизведение рецептуры продукта. На данном этапе специалисты проверяют совместимость базового масла и пакета присадок, в который может входить до 15 компонентов. После этого начинаются лабораторные испытания, во время которых рецептура проверяется на соответствие стандартам и заявленным свойствам.

Если лабораторные испытания прошли успешно, стартуют стендовые тесты. Масло проходит многоступенчатое тестирование в двигателях в собственных и независимых лабораториях. Завершающим этапом являются полевые испытания.

Только после того, как продукт пройдет все эти этапы, производитель масел может указать соответствие требованиям спецификации на этикетке и в техническом описании своего продукта. Масло может быть включено в руководство по эксплуатации автомобиля, однако на практике автопроизводители часто прописывают в сервисной книжке только отраслевую спецификацию API/ACEA/ILSAC и вязкость продукта. Покупатель может сам выбрать моторное масло, которое подойдет его машине, учитывая все перечисленные параметры.

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