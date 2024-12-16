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Posted 16 декабря, 07:03

Published 16 декабря, 07:03

Modified 16 декабря, 07:05

Updated 16 декабря, 07:05

Спортсмены «Восточника» трижды поднимались на пьедестал на турнире по тхэквондо

Спортсмены «Восточника» трижды поднимались на пьедестал на турнире по тхэквондо

16 декабря 2024, 07:03
Фото: «Восточный Порт».
Сюжет
Спорт
Соревнования прошли во Владивостоке при поддержке АО «Восточный Порт». Спортсменки «Восточника» вошли в число лучших.

Команда спортивного клуба «Восточник» при поддержке АО «Восточный Порт» успешно выступила на Межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Город у моря» во Владивостоке. Турнир объединил более 200 сильнейших спортсменов со всего Дальнего Востока.

В составе команды СК «Восточник» выступили пятеро спортсменов, трое из которых поднялись на пьедестал почёта:

  • Влада Ковальчук — золото среди юниорок до 55 кг;
  • Мирослава Чертопрудова — серебро среди младших девушек до 30 кг;
  • Алина Гончаренко — бронза среди младших девушек до 40 кг.
Фото: «Восточный Порт»

«Влада стабильно показывает высокий уровень, её имя уже известно в мире тхэквондо на всероссийском уровне. В 2025 году она будет готовиться к выполнению норматива мастера спорта, и есть все шансы достичь этой цели. Но тяжелее всех, вероятно, было Мирославе Чертопрудовой. Она провела сложные поединки и сражалась за первое место в финале. Несмотря на то, что ей чуть не хватило баллов, она проявила упорство и стремление к росту. Мы уже запланировали усиление тренировок, чтобы на следующих турнирах она смогла подняться на высшую ступень пьедестала», — прокомментировал Владимир Ким.

Алина Гончаренко, которая дебютировала на соревнованиях такого уровня, принесла команде бронзовую награду.

Фото: «Восточный Порт»

Турнир стал для спортсменов не только испытанием, но и ярким подтверждением их профессионального роста. Судейскую бригаду на соревнованиях представляла Ольга Ковальчук — еще одна воспитанница Владимира Кима. Её успешный дебют в новой роли можно считать большим достижением для СК «Восточник».

«Восточный Порт» гордится победами своих спортсменов. Успехи команды «Восточник» — это результат системной работы по воспитанию молодых талантов и созданию условий для их профессионального роста.

Межрегиональный турнир по тхэквондо посвятили 50-летию компании «Восточный Порт»
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