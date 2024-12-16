Спортсмены «Восточника» трижды поднимались на пьедестал на турнире по тхэквондо

Posted 16 декабря, 07:03
Published 16 декабря, 07:03
Modified 16 декабря, 07:05
Updated 16 декабря, 07:05
Команда спортивного клуба «Восточник» при поддержке АО «Восточный Порт» успешно выступила на Межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Город у моря» во Владивостоке. Турнир объединил более 200 сильнейших спортсменов со всего Дальнего Востока.
В составе команды СК «Восточник» выступили пятеро спортсменов, трое из которых поднялись на пьедестал почёта:
«Влада стабильно показывает высокий уровень, её имя уже известно в мире тхэквондо на всероссийском уровне. В 2025 году она будет готовиться к выполнению норматива мастера спорта, и есть все шансы достичь этой цели. Но тяжелее всех, вероятно, было Мирославе Чертопрудовой. Она провела сложные поединки и сражалась за первое место в финале. Несмотря на то, что ей чуть не хватило баллов, она проявила упорство и стремление к росту. Мы уже запланировали усиление тренировок, чтобы на следующих турнирах она смогла подняться на высшую ступень пьедестала», — прокомментировал Владимир Ким.
Алина Гончаренко, которая дебютировала на соревнованиях такого уровня, принесла команде бронзовую награду.
Турнир стал для спортсменов не только испытанием, но и ярким подтверждением их профессионального роста. Судейскую бригаду на соревнованиях представляла Ольга Ковальчук — еще одна воспитанница Владимира Кима. Её успешный дебют в новой роли можно считать большим достижением для СК «Восточник».
«Восточный Порт» гордится победами своих спортсменов. Успехи команды «Восточник» — это результат системной работы по воспитанию молодых талантов и созданию условий для их профессионального роста.