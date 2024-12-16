Спортсмены «Восточника» трижды поднимались на пьедестал на турнире по тхэквондо

«Влада стабильно показывает высокий уровень, её имя уже известно в мире тхэквондо на всероссийском уровне. В 2025 году она будет готовиться к выполнению норматива мастера спорта, и есть все шансы достичь этой цели. Но тяжелее всех, вероятно, было Мирославе Чертопрудовой. Она провела сложные поединки и сражалась за первое место в финале. Несмотря на то, что ей чуть не хватило баллов, она проявила упорство и стремление к росту. Мы уже запланировали усиление тренировок, чтобы на следующих турнирах она смогла подняться на высшую ступень пьедестала», — прокомментировал Владимир Ким.