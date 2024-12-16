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Posted 16 декабря, 09:19

Published 16 декабря, 09:19

Modified 16 декабря, 13:22

Updated 16 декабря, 13:22

Третий в Хабаровском крае семейный МФЦ открылся в Бикине

Третий в Хабаровском крае семейный МФЦ открылся в Бикине

16 декабря 2024, 09:19
Фото: Правительство Хабаровского края.
Семейный многофункциональный центр открыт на базе краевого учреждения «Бикинский комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: пер. Энергетический, 3. Работники учреждения помогут с оформлением мер социальной поддержки, окажут психологическую и юридическую помощь.

Также проконсультируют по различным вопросам, в том числе о выплатах, пособиях и компенсациях. При этом к каждой семье гарантирован индивидуальный подход. Открытие в Хабаровском крае семейных МФЦ — значимый вклад региона в реализацию комплекса мероприятий нацпроекта «Демография».

В торжественной церемонии открытия приняли участие и. о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Александр Дорофеев, глава Бикинского муниципального района Александр Демидов, представители структурных подразделений администрации района, краевых учреждений министерства социальной защиты и приглашённые семьи.

— В семейных многофункциональных центрах реализуется современный комплексный подход к социальному обслуживанию и социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в поддержке. Он включает прием в режиме «одного окна» семей по самым разным проблемам, диагностику ситуации, разработку индивидуальных программ предоставления социальных услуг, консультации различных специалистов, мониторинг эффективности программ помощи, а при необходимости — их улучшение. Этот функционал, а также множество других социальных опций, доступны для семей в одном месте — в семейных многофункциональных центрах, — отметил Александр Дорофеев.

В семейном МФЦ помогут решить вопросы всем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Сюда могут прийти, например, молодые семьи, у которых не ладятся отношения, семьи участников специальной военной операции, которым требуется поддержка, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в совете. В рамках проекта по созданию семейных многофункциональных центров, в крае работают ещё два таких учреждения — в Хабаровске и поселке Ванино. Мероприятия проходят в рамках реализации Национальной социальной инициативы АСИ, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.

#Хабаровский край
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