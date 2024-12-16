Третий в Хабаровском крае семейный МФЦ открылся в Бикине

В семейном МФЦ помогут решить вопросы всем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Сюда могут прийти, например, молодые семьи, у которых не ладятся отношения, семьи участников специальной военной операции, которым требуется поддержка, семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в совете. В рамках проекта по созданию семейных многофункциональных центров, в крае работают ещё два таких учреждения — в Хабаровске и поселке Ванино. Мероприятия проходят в рамках реализации Национальной социальной инициативы АСИ, поддержанной Президентом России Владимиром Путиным.