Цены растут на все: более чем на 30% выросли затраты автоперевозчиков в Владивостока

Posted 16 декабря, 03:06
Published 16 декабря, 03:06
Modified 16 декабря, 03:08
Updated 16 декабря, 03:08
В уходящем, 2024 году компании-перевозчики Владивостока зафиксировали рост цен по всем статьям своих расходов. Так, затраты на топливо увеличились на 7,6 процента, ГМС (моторное и трансмиссионное масло, технические жидкости и смазки) подорожали на 23,9 процента. Заработную плату водителям подняли на 26,2 процента. Самый внушительный рост показывают цены на автошины и запасные части — плюс 33 процента, особенно сильно подорожали эти комплектующие для техники зарубежного производства.
Стоит отметить, что затраты перевозчиков, которые идут на содержание автопарка и штата водителей, входят в конечную стоимость билетов за проезд. Часть этих расходов берет на себя администрация Владивостока, заключая с транспортными компаниями контракты на пассажирские перевозки.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Во Владивостоке в Первомайском районе ведутся активные работы по обратной засыпке тех участков дорог и придомовых территорий, где проводился капитальный ремонт тепловых сетей.