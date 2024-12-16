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Posted 16 декабря, 03:06

Published 16 декабря, 03:06

Modified 16 декабря, 03:08

Updated 16 декабря, 03:08

Цены растут на все: более чем на 30% выросли затраты автоперевозчиков в Владивостока

Цены растут на все: более чем на 30% выросли затраты автоперевозчиков в Владивостока

16 декабря 2024, 03:06
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Автобусы
Традиционно в конце года компании, занимающиеся пассажирскими перевозками Владивостока, отчитываются в мэрию о положении дел рынке. В этом году по ряду затрат цены выросли до 30 процентов.

В уходящем, 2024 году компании-перевозчики Владивостока зафиксировали рост цен по всем статьям своих расходов. Так, затраты на топливо увеличились на 7,6 процента, ГМС (моторное и трансмиссионное масло, технические жидкости и смазки) подорожали на 23,9 процента. Заработную плату водителям подняли на 26,2 процента. Самый внушительный рост показывают цены на автошины и запасные части — плюс 33 процента, особенно сильно подорожали эти комплектующие для техники зарубежного производства.

Стоит отметить, что затраты перевозчиков, которые идут на содержание автопарка и штата водителей, входят в конечную стоимость билетов за проезд. Часть этих расходов берет на себя администрация Владивостока, заключая с транспортными компаниями контракты на пассажирские перевозки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Во Владивостоке в Первомайском районе ведутся активные работы по обратной засыпке тех участков дорог и придомовых территорий, где проводился капитальный ремонт тепловых сетей.

Комфортный проезд к домам в Первомайском районе Владивостока обеспечат к концу года
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