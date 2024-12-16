Цены растут на все: более чем на 30% выросли затраты автоперевозчиков в Владивостока

В уходящем, 2024 году компании-перевозчики Владивостока зафиксировали рост цен по всем статьям своих расходов. Так, затраты на топливо увеличились на 7,6 процента, ГМС (моторное и трансмиссионное масло, технические жидкости и смазки) подорожали на 23,9 процента. Заработную плату водителям подняли на 26,2 процента. Самый внушительный рост показывают цены на автошины и запасные части — плюс 33 процента, особенно сильно подорожали эти комплектующие для техники зарубежного производства.