Уже сегодня: схема проезда по важному участку трассы изменилась во Владивостоке

Схема движения на важном участке трассы изменилась в Приморском крае

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В понедельник, 16 декабря, во Владивостоке начинает действовать новая схема движения по участку объездной трассы. На съезде в районе Дальхимпрома водителям нужно быть особенно аккуратными.

В Владивостоке в понедельник, 16 декабря, изменится схема движения на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону остановки «Дальхимпром». Схема уже появилась, ею поделились специалисты управления дорог. Фото: adm_vl Изменение направления главной дороги поможет улучшить движение по загруженному участку. Специалисты установят новые дорожные знаки для обеспечения беспрепятственного заезда и выезда. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать новые правила движения. Привыкнуть к новой схеме проезда важно сразу, чтобы в дальнейшем не было проблем. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что схему движения по одному из участков трассы изменят во Владивостоке. Новые правила и знаки: схему движения по важному участку трассы изменили в Приморье Узнать подробнее