Уже сегодня: схема проезда по важному участку трассы изменилась во Владивостоке

Posted 16 декабря, 03:33
Published 16 декабря, 03:33
Modified 16 декабря, 03:35
Updated 16 декабря, 03:35
В Владивостоке в понедельник, 16 декабря, изменится схема движения на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону остановки «Дальхимпром».
Схема уже появилась, ею поделились специалисты управления дорог.
Изменение направления главной дороги поможет улучшить движение по загруженному участку.
Специалисты установят новые дорожные знаки для обеспечения беспрепятственного заезда и выезда.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать новые правила движения. Привыкнуть к новой схеме проезда важно сразу, чтобы в дальнейшем не было проблем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что схему движения по одному из участков трассы изменят во Владивостоке.