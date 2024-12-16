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Posted 16 декабря, 03:33

Published 16 декабря, 03:33

Modified 16 декабря, 03:35

Updated 16 декабря, 03:35

Схема движения на важном участке трассы изменилась в Приморском крае

Уже сегодня: схема проезда по важному участку трассы изменилась во Владивостоке

16 декабря 2024, 03:33
Фото: 1MI.

Схема движения на важном участке трассы изменилась в Приморском крае

Сюжет
Дороги
В понедельник, 16 декабря, во Владивостоке начинает действовать новая схема движения по участку объездной трассы. На съезде в районе Дальхимпрома водителям нужно быть особенно аккуратными.

В Владивостоке в понедельник, 16 декабря, изменится схема движения на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в сторону остановки «Дальхимпром».

Схема уже появилась, ею поделились специалисты управления дорог.

Фото: adm_vl

Изменение направления главной дороги поможет улучшить движение по загруженному участку.

Специалисты установят новые дорожные знаки для обеспечения беспрепятственного заезда и выезда.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать новые правила движения. Привыкнуть к новой схеме проезда важно сразу, чтобы в дальнейшем не было проблем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что схему движения по одному из участков трассы изменят во Владивостоке.

Новые правила и знаки: схему движения по важному участку трассы изменили в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Транспорт#Дороги#Автомобилисты#Трасса#Приморский край#Приморье#Объездная трасса#Движение#Дальхимпром
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