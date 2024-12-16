В глухие дебри тайги забрался известный в Приморье сирота. И не собирается выходить

Posted 16 декабря, 01:26
Published 16 декабря, 01:26
Modified 16 декабря, 01:28
Updated 16 декабря, 01:28
В Ольгинском районе Приморского края очевидцы сделали фото редкой, очень редкой кошки — дальневосточного леопарда.
Специалисты нацпарка «Земля леопарда» — по уникальному узору пятен на шкуре (у каждого леопарда они индивидуальны) — опознали полосатого путешественника, так далеко забравшегося в глубинку Приморья. И даже не удивились. Это оказался молодой красавец — Leo 260M!
Напомним, в 2022 году рядом с нацпарком был найден голодный, истощённый котенок редчайшей особи — дальневосточного леопарда. Что случилось с его мамой и почему малыш оказался в таком положении, установить так и не удалось. Но котенка определили в центр реабилитации диких животных, где он выздоровел, окреп, вырос (без контакта с людьми, чтобы не привыкал), научился охотиться… Специалисты постановили: животное способно выжить в дикой природе.
И Leo 260M был отправлен в Уссурийский заповедник — в рамках программы реинтродукции. Впрочем, там молодой красавчик не задержался. Погулял, погулял, а потом пошел дальше. Добрался до Лазовского района, а там и до Ольгинского рукой, то есть лапой, подать! Между прочим, Leo 260M стал первым леопардом за 50 лет, который появился в этом районе! Теперь это официально самый северный леопард!
Специалисты нацпарка «Земля леопарда» отмечают: судя по фото, сирота окончательно оперился, так сказать, чувствует себя прекрасно, упитан и уверен в себе. Путешествует, познает мир. Придет время — найдет себе место, подругу, еще и маленькими леопардиками обзаведется. Как и положено. Но — позже. Пока остается с интересом наблюдать, куда дальше приведет пятнистую кошку охота к перемен мест.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой удивительный заплыв удалось заснять на видео сотрудника «Земли леопарда».