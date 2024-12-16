В глухие дебри тайги забрался известный в Приморье сирота. И не собирается выходить

И Leo 260M был отправлен в Уссурийский заповедник — в рамках программы реинтродукции. Впрочем, там молодой красавчик не задержался. Погулял, погулял, а потом пошел дальше. Добрался до Лазовского района, а там и до Ольгинского рукой, то есть лапой, подать! Между прочим, Leo 260M стал первым леопардом за 50 лет, который появился в этом районе! Теперь это официально самый северный леопард!