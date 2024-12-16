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Posted 16 декабря, 01:26

Published 16 декабря, 01:26

Modified 16 декабря, 01:28

Updated 16 декабря, 01:28

Леопард-сирота попался на глаза очевидцам в Приморском крае

В глухие дебри тайги забрался известный в Приморье сирота. И не собирается выходить

16 декабря 2024, 01:26
Фото: 1MI.

Леопард-сирота попался на глаза очевидцам в Приморском крае

Сюжет
Земля леопарда
Всё дальше и дальше от родного дома, от тех мест, где он появился на свет, удаляется, путешествуя по Приморскому краю, юный красавец — леопард Leo 260M. Когда-то, совсем малышом, он был найден один, без мамы, на грани смерти. А теперь? Поглядите, каков!

В Ольгинском районе Приморского края очевидцы сделали фото редкой, очень редкой кошки — дальневосточного леопарда.

Специалисты нацпарка «Земля леопарда» — по уникальному узору пятен на шкуре (у каждого леопарда они индивидуальны) — опознали полосатого путешественника, так далеко забравшегося в глубинку Приморья. И даже не удивились. Это оказался молодой красавец — Leo 260M!

Напомним, в 2022 году рядом с нацпарком был найден голодный, истощённый котенок редчайшей особи — дальневосточного леопарда. Что случилось с его мамой и почему малыш оказался в таком положении, установить так и не удалось. Но котенка определили в центр реабилитации диких животных, где он выздоровел, окреп, вырос (без контакта с людьми, чтобы не привыкал), научился охотиться… Специалисты постановили: животное способно выжить в дикой природе.

И Leo 260M был отправлен в Уссурийский заповедник — в рамках программы реинтродукции. Впрочем, там молодой красавчик не задержался. Погулял, погулял, а потом пошел дальше. Добрался до Лазовского района, а там и до Ольгинского рукой, то есть лапой, подать! Между прочим, Leo 260M стал первым леопардом за 50 лет, который появился в этом районе! Теперь это официально самый северный леопард!

Фото: amurleo_land

Специалисты нацпарка «Земля леопарда» отмечают: судя по фото, сирота окончательно оперился, так сказать, чувствует себя прекрасно, упитан и уверен в себе. Путешествует, познает мир. Придет время — найдет себе место, подругу, еще и маленькими леопардиками обзаведется. Как и положено. Но — позже. Пока остается с интересом наблюдать, куда дальше приведет пятнистую кошку охота к перемен мест.

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#Новости#Земля леопарда#Приморский край#Леопарды#Живая природа
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