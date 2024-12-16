В Хабаровском крае в 2025 году за звание лучших поборются 15 проектов благоустройства

В поселках Солнечный, Новый Ургал, Хор, Ванино и Корфовский общественные пространства обновят в 2025 году. Благоустройство еще 5 общественных пространств, победивших в этом году, также начнется в первом полугодии следующего года. Это сквер «Молодежный» в Амурске, Площадь 30-летия Победы в Вяземском, благоустройство склона городской набережной по улице Невельского в Николаевске-на-Амуре, площадь Мира в Ванино и сквер «Золото Умальты» в Чегдомыне. На их реализацию региону выделено 700 миллионов рублей.