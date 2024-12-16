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Posted 16 декабря, 08:10

Published 16 декабря, 08:10

Modified 16 декабря, 13:13

Updated 16 декабря, 13:13

В Хабаровском крае в 2025 году за звание лучших поборются 15 проектов благоустройства

В Хабаровском крае в 2025 году за звание лучших поборются 15 проектов благоустройства

16 декабря 2024, 08:10
Фото: Правительство Хабаровского края.
В 2025 году стартует IV Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Победители получат средства из федерального бюджета на их реализацию.

Свои заявки в Минстрой России планируют направить 11 населенных пунктов Хабаровского края. Подготовлены 15 проектов на общую сумму около 2 миллиардов рублей.

Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, в списке проекты благоустройства парка «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре, стадиона по улице Октябрьской в Бикине, парков «Парус» в Советской Гавани и «История рождения города Вяземский». От Амурска на конкурс будет направлено три заявки: благоустройство Центрального парка, проспекта Победы и сквера «Кольцо».

Также свои проекты представят поселения Хабаровского района: Некрасовка, Корфовский и Князе-Волконское. По одной заявке направят поселки Хор района им. Лазо и Чегдомын Верхнебуреинского района. Поселок Ванино представит три проекта.

Победители конкурса получат гранты на реализацию своих идей в 2026–2027 годах.

— Всероссийский конкурс организован по инициативе Президента России Владимира Путина в 2018 году. А в 2022 году — отдельно для субъектов ДФО. За весь период проведения конкурсов Хабаровский край направил 38 заявок. Победителями стали 18 проектов, на реализацию которых выделено 1,8 миллиарда рублей. Первым победителем в 2021 году стал проект благоустройства площади Победы и парка им. Императора Николая в Советской Гавани, который реконструировали в прошлом году, — рассказали в краевом минЖКХ.

Уже реализованы и другие проекты-победители всероссийских конкурсов прошлых лет. Так, благоустроен парк культуры и отдыха в Бикине и завершается обновление площади «Икар над Амуром» в Амурске. В 2024 году завершены четыре объекта: Матросский парк в Заветах Ильича Советско-Гаванского района, набережная Николаевска-на-Амуре, молодежный сквер в Чегдомыне и центральная Площадь в Тополево Хабаровского района.

В поселках Солнечный, Новый Ургал, Хор, Ванино и Корфовский общественные пространства обновят в 2025 году. Благоустройство еще 5 общественных пространств, победивших в этом году, также начнется в первом полугодии следующего года. Это сквер «Молодежный» в Амурске, Площадь 30-летия Победы в Вяземском, благоустройство склона городской набережной по улице Невельского в Николаевске-на-Амуре, площадь Мира в Ванино и сквер «Золото Умальты» в Чегдомыне. На их реализацию региону выделено 700 миллионов рублей.

Напомним, что по поручению Президента России Всероссийский конкурс продлен до 2030 года, на поощрение победителей дополнительно будет выделено 5 миллиардов рублей. Мероприятия будут проводиться в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

#Хабаровский край
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