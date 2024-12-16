В Приморском крае за неделю открыты два новых моста — видео

Posted 16 декабря, 00:38
Published 16 декабря, 00:38
Modified 16 декабря, 00:40
Updated 16 декабря, 00:40
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства Приморского края сообщили: запущено движение по путепроводу в Артёмовском городском округе в районе Артём-ГРЭС. Новый мост здесь строили два года. Теперь — после того как он введён в строй — будут сняты ограничения для тяжеловесных транспортных средств. Окончательно все работы на мосту будут завершены летом 2025 года.
В Пограничном округе после реконструкции открыт мост через реку Золотая. Строила его — отметим, уложилась меньше, чем в год — Восточная строительная компания №1. За восемь месяцев дорожники соорудили мост протяженностью 175 метров.
В Чугуевском округе машины пошли по новому объездному мосту на выезде из Чугуевки. Капитальный ремонт основного моста выполнят уже в следующем году.
В Лазовском округе специалисты Примавтодора восстановили разрушенный непогодой объезд моста на дороге между селами Валентин и Глазковка.
Большие работы по очистке подмостового пространства ведутся в Пограничном округе (по дороге к поселку Байкал) и в Спасском районе — по пути к селу Яковлевка. Дорожнкии очищают русла рек для свободного прохождения воды во время весенних паводков.
Продолжается и ямочный ремонт дорог в крае. Например, в районе села Баневурово, на дороге Артём — Находка и Штыково — Ивановка — Реттиховка, в районе села Барабаш и поселка Нерпа. Напомним, что для проведения ямочного ремонта зимой применяются холодные асфальтобетонные смеси, которые не требуют нагрева и могут быть использованы при температуре до минус 25 градусов.
В течение недели специалисты Примавтодора продолжали очистку автомобильных дорог от снега и наледи, обработку противогололедными составами — в Чугуевском районе, Кавалеровском, Лесозаводском и других.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда во Владивостоке завершат обратную отсыпку участков дорог, где проводился ремонт теплосетей.