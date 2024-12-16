В Приморском крае за неделю открыты два новых моста — видео

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства Приморского края сообщили: запущено движение по путепроводу в Артёмовском городском округе в районе Артём-ГРЭС. Новый мост здесь строили два года. Теперь — после того как он введён в строй — будут сняты ограничения для тяжеловесных транспортных средств. Окончательно все работы на мосту будут завершены летом 2025 года.