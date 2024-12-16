vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 01:58

Published 16 декабря, 01:58

Modified 16 декабря, 02:57

Updated 16 декабря, 02:57

Переливание особой донорской крови спасло жителя Приморского края

В венах текла «подкрашенная вода»: эритроцитную взвесь переливали мужчине в Приморье

16 декабря 2024, 01:58
Фото: 1MI.

Переливание особой донорской крови спасло жителя Приморского края

Сюжет
Больница
В Приморском крае медики отчаянно боролись за жизнь пациента. Четыре дня врачи противостояли тяжелому недугу.

Персонал МСЧ №100 спас приморца, находившегося в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациент, который оказался инвалидом детства, поступил в реанимацию. У больного уровень гемоглобина был настолько низким, что кровь внешне больше напоминала едва подкрашенную воду.

Ситуация была сложная, но врачи боролись со смертью до последнего и одержали победу спустя четыре дня.

«Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Филимонов начал переливать пациенту эритроцитную взвесь — компонент донорской крови, который получают из цельной крови путем удаления плазмы, а эритроциты содержатся в специальном питательном растворе», — поведали в официальном телеграм-канале медсанчасти.

На сегодняшний день мужчина продолжает лечение в терапевтическом отделении. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае мужчине «перекроили» кишечник из-за некроза, который развился из-за коронавируса.

Некроз на фоне коронавируса: мужчине «перекроили» кишечник в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Смертельный отдых: туристка истекала кровью в своём путешествии по ПриморьюВыпрыгнул из горящей машины? — новая информация о вспыхнувшем авто во ВладивостокеВыбраться сами не смогли: пожар случился в подъезде дома в Приморье
#Новости#Общество#Больница#Спасение#Владивосток#Реанимация#Переливание крови#Приморский край#Приморцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика