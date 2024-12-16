В венах текла «подкрашенная вода»: эритроцитную взвесь переливали мужчине в Приморье

Posted 16 декабря, 01:58
Published 16 декабря, 01:58
Modified 16 декабря, 02:57
Updated 16 декабря, 02:57
Персонал МСЧ №100 спас приморца, находившегося в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба медучреждения.
Пациент, который оказался инвалидом детства, поступил в реанимацию. У больного уровень гемоглобина был настолько низким, что кровь внешне больше напоминала едва подкрашенную воду.
Ситуация была сложная, но врачи боролись со смертью до последнего и одержали победу спустя четыре дня.
«Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Филимонов начал переливать пациенту эритроцитную взвесь — компонент донорской крови, который получают из цельной крови путем удаления плазмы, а эритроциты содержатся в специальном питательном растворе», — поведали в официальном телеграм-канале медсанчасти.
На сегодняшний день мужчина продолжает лечение в терапевтическом отделении. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае мужчине «перекроили» кишечник из-за некроза, который развился из-за коронавируса.