Владивосток очищают от незаконных рекламных конструкций

Posted 16 декабря, 04:39
Published 16 декабря, 04:39
Modified 16 декабря, 04:41
Updated 16 декабря, 04:41
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в декабре с улиц города специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» убрали без малого два десятка незаконных рекламных конструкций. Из них 11 — на прошлой неделе. Были демонтированы вывески и другие объекты рекламы на улицах Уборевича, Фонтанной и Калинина. С фасада Уборевича, 15 сняли три вывески, с Пушкинской, 39 — одну, на Калинина, 275-б убрали шесть баннеров и вывесок, ещё один объект незаконной рекламы пошел под снос на Фонтанной, 59.
Визуального шума во Владивостоке и так достаточно. Поэтому установка любой вывески, информационного или рекламного щита и так далее проходит строго по согласованию с управлениями администрации краевого центра. В противном случае, если выявляются факты незаконной установки рекламных конструкций, начинает действовать определенная процедура.
— Работа начинается в управлении наружной рекламы и информации. Там специалисты выявляют незаконные объекты, а только после этого мы, бригады муниципальной службы, приступаем к их демонтажу. Все незаконные конструкции вывозим на площадку временного хранения, откуда в течение шести месяцев хозяин может забрать их, оплатив штрафы и понесенные нами расходы, — пояснили в «СГТ».
Также ежедневно в столице ДФО ведётся работа по очистке улиц и дворов от брошенных автомобилей, незаконно установленных гаражей, киосков, шлагбаумов и других конструкций.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как именно это происходит.