Владивосток очищают от незаконных рекламных конструкций

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в декабре с улиц города специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий» убрали без малого два десятка незаконных рекламных конструкций. Из них 11 — на прошлой неделе. Были демонтированы вывески и другие объекты рекламы на улицах Уборевича, Фонтанной и Калинина. С фасада Уборевича, 15 сняли три вывески, с Пушкинской, 39 — одну, на Калинина, 275-б убрали шесть баннеров и вывесок, ещё один объект незаконной рекламы пошел под снос на Фонтанной, 59.