Выбраться сами не смогли: пожар случился в подъезде дома в Приморье

Posted 16 декабря, 01:14
Published 16 декабря, 01:14
Modified 16 декабря, 01:18
Updated 16 декабря, 01:18
В Спасске-Дальнем спасатели вызволили из огня четырех человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.
На Красногвардейской произошел пожар в многоквартирном доме. Оказалось, загорелся мусор на первом этаже, — подъезд заполонил дым. Жильцы оказались в «едкой ловушке». Однако огнеборцы вывели из здания четырех приморцев, включая двоих детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах.
«Пожар ликвидировали на площади около 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице пламя охватило автомобиль.