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Posted 16 декабря, 01:14

Published 16 декабря, 01:14

Modified 16 декабря, 01:18

Updated 16 декабря, 01:18

Многоквартирный дом заполонил едкий дым в Приморском крае

Выбраться сами не смогли: пожар случился в подъезде дома в Приморье

16 декабря 2024, 01:14
Фото: Изображение Midjourney.

Многоквартирный дом заполонил едкий дым в Приморском крае

Сюжет
Дети
Приморцы стали «заложниками» задымленного подъезда в Спасске-Дальнем. Четыре человека не выбрались бы самостоятельно из здания.

В Спасске-Дальнем спасатели вызволили из огня четырех человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю.

На Красногвардейской произошел пожар в многоквартирном доме. Оказалось, загорелся мусор на первом этаже, — подъезд заполонил дым. Жильцы оказались в «едкой ловушке». Однако огнеборцы вывели из здания четырех приморцев, включая двоих детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах.

«Пожар ликвидировали на площади около 6 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице пламя охватило автомобиль.

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