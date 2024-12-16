Выбраться сами не смогли: пожар случился в подъезде дома в Приморье

На Красногвардейской произошел пожар в многоквартирном доме. Оказалось, загорелся мусор на первом этаже, — подъезд заполонил дым. Жильцы оказались в «едкой ловушке». Однако огнеборцы вывели из здания четырех приморцев, включая двоих детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах.