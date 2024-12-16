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Posted 16 декабря, 01:35

Published 16 декабря, 01:35

Modified 16 декабря, 01:37

Updated 16 декабря, 01:37

Выпрыгнул из горящей машины? — новая информация о вспыхнувшем авто во Владивостоке

Выпрыгнул из горящей машины? — новая информация о вспыхнувшем авто во Владивостоке

16 декабря 2024, 01:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Во Владивостоке огонь охватил автомобиль. О загадочном происшествии рассказали в новых медиа, а также в пресс-службе МЧС России.

В краевой столице произошло возгорание автомобиля. Изумленные горожане поделились кадрами с полыхающей машиной. В МЧС России по Приморскому краю опубликовали подробности происшествия.

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На Снеговой загорелась легковушка. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего, отметили в пресс-службе ведомства.

Приморцы тоже отреагировали на случившееся.

«Самое главное, что никто не пострадал. А железо новое купить можно»;
«Мне кажется, что без чужой руки не обошлось».

Более того, в новых медиа появилась информация, что машина вспыхнула на ходу. Очевидцы заявили, что водителю пришлось выпрыгивать из автомобиля, объятого пламенем. Тут жители региона не упустили возможности съерничать: «Ну огонь тачка же», — написал комментатор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасске-Дальнем произошел пожар в подъезде многоэтажного дома. Четверых человек пришлось спасать из-за едкого дыма, который стал преградой для жильцов.

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