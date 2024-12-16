Выпрыгнул из горящей машины? — новая информация о вспыхнувшем авто во Владивостоке

Posted 16 декабря, 01:35
Published 16 декабря, 01:35
Modified 16 декабря, 01:37
Updated 16 декабря, 01:37
В краевой столице произошло возгорание автомобиля. Изумленные горожане поделились кадрами с полыхающей машиной. В МЧС России по Приморскому краю опубликовали подробности происшествия.
На Снеговой загорелась легковушка. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего, отметили в пресс-службе ведомства.
Приморцы тоже отреагировали на случившееся.
«Самое главное, что никто не пострадал. А железо новое купить можно»;
«Мне кажется, что без чужой руки не обошлось».
Более того, в новых медиа появилась информация, что машина вспыхнула на ходу. Очевидцы заявили, что водителю пришлось выпрыгивать из автомобиля, объятого пламенем. Тут жители региона не упустили возможности съерничать: «Ну огонь тачка же», — написал комментатор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Спасске-Дальнем произошел пожар в подъезде многоэтажного дома. Четверых человек пришлось спасать из-за едкого дыма, который стал преградой для жильцов.