Выпрыгнул из горящей машины? — новая информация о вспыхнувшем авто во Владивостоке

Более того, в новых медиа появилась информация, что машина вспыхнула на ходу. Очевидцы заявили, что водителю пришлось выпрыгивать из автомобиля, объятого пламенем. Тут жители региона не упустили возможности съерничать: «Ну огонь тачка же», — написал комментатор.