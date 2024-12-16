Выяснилось, почему землю у Зелёного угла не забирали во Владивостоке

Posted 16 декабря, 08:34
Published 16 декабря, 08:34
Modified 16 декабря, 11:33
Updated 16 декабря, 11:33
Во Владивостоке прошла пресс-конференция с руководством Музея имени В. К. Арсеньева.
Директор Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай объяснил, почему музей не уничтожал авторынок «Зеленый угол».
По его словам, музей не мог просто ликвидировать рынок, поскольку это потребовало бы значительных усилий и ресурсов. Кроме того, на территории рынка расположен памятник федерального значения — саперный редут Владивостокской крепости, который требует сохранения и реставрации.
Музей работал над проектом благоустройства территории, и в 2024 году начались работы по освобождению земли от самовольных торговцев и восстановлению исторического объекта.
«Повторю, что не так устроен мир, что музей мог посягнуть на какой-то отдельный субъект хозяйственной деятельности. Просто закон для всех один, о чем нам прокуратура напомнила в начале этого года», — рассказал Виктор Шалай.
Всего 12 земельных участков, которые ранее принадлежали частным лицам, передали Владивостоку в 2024 году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прозвучал голос сокровищ.