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Posted 16 декабря, 05:16

Published 16 декабря, 05:16

Modified 16 декабря, 05:18

Updated 16 декабря, 05:18

Обнародованы самые популярные премиальные автомобили в Приморском крае

Японец «Леха» затерялся среди немцев: на чем ездят богачи Владивостока?

16 декабря 2024, 05:16
Фото: 1MI.

Обнародованы самые популярные премиальные автомобили в Приморском крае

Сюжет
Автомобили
Приморский край — самый автомобильный регион России. Местное население фанатеет от японского автопрома. На чем предпочитает передвигаться элита региона? — узнаете в материале.

Приморский край славится суровым климатом и изумительной природой. А удивительная инфраструктура Владивостока мало кого оставляет равнодушным. Именно поэтому автомобилисты тщательно изучают рынок перед тем, как приобрести машину. Ведь транспорт должен не только выдерживать «адские» морозы, но и достойно держаться на опасных перевалах.

Не секрет, что большая часть приморских водителей предпочитает ездить на проверенных временем японских иномарках. А на чем же передвигается элита дальневосточной столицы? Эксперты Авито Авто изучили предложения на авторынке Владивостока и выявили модели, которые привлекают богачей не только внешними характеристиками, но и достойной «начинкой».

Первым в списке числится Mercedes-Benz GLE Coupe. Спортивный кроссовер был создан в 2015 году. Именно эта машина стала конкурентом BMW X6 M, который покорил автолюбителей в сегменте паркетников-купе. Трехлитровый бензиновый двигатель, 435 лошадиных сил и разгон до 100 километров в час за 5,3 секунды — это все про тот самый премиальный «Мерс» с фирменной решеткой радиатора Panamericana.

Фото: Авито Авто

Вторым фаворитом является Lexus LX 570 2020 года выпуска. Люксовый внедорожник занимает особое место в сердцах приморцев. Многими обожаемая «Лейка» построена на легендарной платформе Toyota Land Cruiser 200. «Леха» стал любимчиком не просто так, ведь он сочетает непревзойденный комфорт и мощный двигатель. Более того, данная модель обладает самой что ни на есть визитной карточкой Lexus, — веретенообразной решеткой радиатора.

Фото: Авито Авто

Бронзу в тройке лидеров занимает Mercedes-Benz G-класса AMG, — яркий внедорожник с культовым дизайном, который впервые появился в 1979 году. «Гелик» — самый мощный автомобиль из удалой тройки, — битурбированный четырехлитровый двигатель выдает 585 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час всего за 4 с половиной секунды. Несмотря на впечатляющие внутренние характеристики, внешне «гелендваген» претерпел немного изменений. Возможно, именно схожесть с оригинальной моделью делает его таким уникальным на премиальном авторынке.

Фото: Авито Авто

Наверняка многие из вас видели вышеперечисленные машины на улицах краевой столицы. Данные модели действительно весьма популярны в регионе и неспроста. Многие владельцы этих автомобилей отмечают не только комфорт, но и маневренность.

«Есть очень много классных авто из Японии среднего класса. Но я выбрала именно „Лексус“ и не жалею. Самое удобная машина в моей жизни. Все продумано до мелочей. На нем не страшно выезжать ни в метель, ни в ливень. „Лехе“ я доверяю целиком и полностью», — отметила автомобилистка со стажем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что японский автопроизводитель может исчезнуть. Стоит отметить, он не только покинет приморский рынок, но и перестанет существовать в принципе.

Прощай, легенда: японский автопроизводитель может исчезнуть из Приморья
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Автомобили#Приморский край
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