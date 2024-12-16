Японец «Леха» затерялся среди немцев: на чем ездят богачи Владивостока?

Posted 16 декабря, 05:16
Published 16 декабря, 05:16
Modified 16 декабря, 05:18
Updated 16 декабря, 05:18
Приморский край славится суровым климатом и изумительной природой. А удивительная инфраструктура Владивостока мало кого оставляет равнодушным. Именно поэтому автомобилисты тщательно изучают рынок перед тем, как приобрести машину. Ведь транспорт должен не только выдерживать «адские» морозы, но и достойно держаться на опасных перевалах.
Не секрет, что большая часть приморских водителей предпочитает ездить на проверенных временем японских иномарках. А на чем же передвигается элита дальневосточной столицы? Эксперты Авито Авто изучили предложения на авторынке Владивостока и выявили модели, которые привлекают богачей не только внешними характеристиками, но и достойной «начинкой».
Первым в списке числится Mercedes-Benz GLE Coupe. Спортивный кроссовер был создан в 2015 году. Именно эта машина стала конкурентом BMW X6 M, который покорил автолюбителей в сегменте паркетников-купе. Трехлитровый бензиновый двигатель, 435 лошадиных сил и разгон до 100 километров в час за 5,3 секунды — это все про тот самый премиальный «Мерс» с фирменной решеткой радиатора Panamericana.
Вторым фаворитом является Lexus LX 570 2020 года выпуска. Люксовый внедорожник занимает особое место в сердцах приморцев. Многими обожаемая «Лейка» построена на легендарной платформе Toyota Land Cruiser 200. «Леха» стал любимчиком не просто так, ведь он сочетает непревзойденный комфорт и мощный двигатель. Более того, данная модель обладает самой что ни на есть визитной карточкой Lexus, — веретенообразной решеткой радиатора.
Бронзу в тройке лидеров занимает Mercedes-Benz G-класса AMG, — яркий внедорожник с культовым дизайном, который впервые появился в 1979 году. «Гелик» — самый мощный автомобиль из удалой тройки, — битурбированный четырехлитровый двигатель выдает 585 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час всего за 4 с половиной секунды. Несмотря на впечатляющие внутренние характеристики, внешне «гелендваген» претерпел немного изменений. Возможно, именно схожесть с оригинальной моделью делает его таким уникальным на премиальном авторынке.
Наверняка многие из вас видели вышеперечисленные машины на улицах краевой столицы. Данные модели действительно весьма популярны в регионе и неспроста. Многие владельцы этих автомобилей отмечают не только комфорт, но и маневренность.
«Есть очень много классных авто из Японии среднего класса. Но я выбрала именно „Лексус“ и не жалею. Самое удобная машина в моей жизни. Все продумано до мелочей. На нем не страшно выезжать ни в метель, ни в ливень. „Лехе“ я доверяю целиком и полностью», — отметила автомобилистка со стажем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что японский автопроизводитель может исчезнуть. Стоит отметить, он не только покинет приморский рынок, но и перестанет существовать в принципе.