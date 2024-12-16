Японец «Леха» затерялся среди немцев: на чем ездят богачи Владивостока?

Бронзу в тройке лидеров занимает Mercedes-Benz G-класса AMG, — яркий внедорожник с культовым дизайном, который впервые появился в 1979 году. «Гелик» — самый мощный автомобиль из удалой тройки, — битурбированный четырехлитровый двигатель выдает 585 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час всего за 4 с половиной секунды. Несмотря на впечатляющие внутренние характеристики, внешне «гелендваген» претерпел немного изменений. Возможно, именно схожесть с оригинальной моделью делает его таким уникальным на премиальном авторынке.