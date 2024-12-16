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Posted 16 декабря, 06:38

Published 16 декабря, 06:38

Modified 16 декабря, 06:40

Updated 16 декабря, 06:40

Авария перегородила движение во Владивостоке

Заблокировали две полосы: путь к Снеговой пади перекрыло ДТП во Владивостоке — фото

16 декабря 2024, 06:38
Фото: vostokmedia.com.

Авария перегородила движение во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Во Владивостоке дорогу не поделили водитель грузовика и рулевой легковушки. В результате «притирок» на дороге встало движение в сторону Снеговой Пади.

По данным Центра организации дорожного движения, на Выселковой случилась авария, — грузовик «притерся» с легковым автомобилем. В результате инцидента обе полосы в сторону перекрестка с улицей Анны Щетининой оказались заблокированы. При каких условиях столкнулись участники ДТП — неизвестно. О пострадавших тоже пока не сообщается.

Фото: 2ГИС. codd_vl

Автомобилистам рекомендуется планировать поездки через объездные пути и быть внимательными на дорогах. При планировании маршрута учитывайте непредвиденное обстоятельство и время выезда.

Фото: codd_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария с участием самосвала осложнило движение в пригороде дальневосточной столицы перед Зарей. Более того, очевидец заявил о ДТП около поворота на Академгородок.

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