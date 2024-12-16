Заблокировали две полосы: путь к Снеговой пади перекрыло ДТП во Владивостоке — фото

Posted 16 декабря, 06:38
Published 16 декабря, 06:38
Modified 16 декабря, 06:40
Updated 16 декабря, 06:40
По данным Центра организации дорожного движения, на Выселковой случилась авария, — грузовик «притерся» с легковым автомобилем. В результате инцидента обе полосы в сторону перекрестка с улицей Анны Щетининой оказались заблокированы. При каких условиях столкнулись участники ДТП — неизвестно. О пострадавших тоже пока не сообщается.
Автомобилистам рекомендуется планировать поездки через объездные пути и быть внимательными на дорогах. При планировании маршрута учитывайте непредвиденное обстоятельство и время выезда.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авария с участием самосвала осложнило движение в пригороде дальневосточной столицы перед Зарей. Более того, очевидец заявил о ДТП около поворота на Академгородок.