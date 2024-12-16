Заблокировали две полосы: путь к Снеговой пади перекрыло ДТП во Владивостоке — фото

По данным Центра организации дорожного движения, на Выселковой случилась авария, — грузовик «притерся» с легковым автомобилем. В результате инцидента обе полосы в сторону перекрестка с улицей Анны Щетининой оказались заблокированы. При каких условиях столкнулись участники ДТП — неизвестно. О пострадавших тоже пока не сообщается.