-34°С не предел: жуткое похолодание надвигается на Приморский край

Posted 17 декабря, 01:38
Published 17 декабря, 01:38
Modified 17 декабря, 01:40
Updated 17 декабря, 01:40
Вчерашний день не баловал жителей региона приятной синоптической обстановкой. Минимальное значение температуры составило -34 °С. Сегодня и завтра, 17 и 18 декабря, влияние антициклона усилится. Температурный фон понизится на 2 — 5 градусов. Также в крае задует сильный северо-западный ветер, отметили в «Примгидромете».
Во Владивостоке солнечно, но ветрено. Столбики термометров колебаются в пределах -6 — -9 °С. Однако в среду ожидается мороз, который дальневосточная столица ощутит впервые в этом декабре. Температура воздуха упадет до -15 °С, более того, противный ветер будет усиливаться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сибирские морозы нанесут удар по Приморскому краю.