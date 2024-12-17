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Posted 17 декабря, 01:38

Published 17 декабря, 01:38

Modified 17 декабря, 01:40

Updated 17 декабря, 01:40

Трескучие морозы подбираются к Приморью

-34°С не предел: жуткое похолодание надвигается на Приморский край

17 декабря 2024, 01:38
Фото: Изображение Midjourney.

Трескучие морозы подбираются к Приморью

Сюжет
Погода
Почти сорокоградусные холода ударят по Приморскому краю в ближайшее время.

Вчерашний день не баловал жителей региона приятной синоптической обстановкой. Минимальное значение температуры составило -34 °С. Сегодня и завтра, 17 и 18 декабря, влияние антициклона усилится. Температурный фон понизится на 2 — 5 градусов. Также в крае задует сильный северо-западный ветер, отметили в «Примгидромете».

Во Владивостоке солнечно, но ветрено. Столбики термометров колебаются в пределах -6 — -9 °С. Однако в среду ожидается мороз, который дальневосточная столица ощутит впервые в этом декабре. Температура воздуха упадет до -15 °С, более того, противный ветер будет усиливаться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сибирские морозы нанесут удар по Приморскому краю.

Аномальные -35°C: сибирские морозы нанесут обширный удар по Приморью
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