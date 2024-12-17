-34°С не предел: жуткое похолодание надвигается на Приморский край

Во Владивостоке солнечно, но ветрено. Столбики термометров колебаются в пределах -6 — -9 °С. Однако в среду ожидается мороз, который дальневосточная столица ощутит впервые в этом декабре. Температура воздуха упадет до -15 °С, более того, противный ветер будет усиливаться.