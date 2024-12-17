47 новых автобусов пополнили школьный автопарк Приморья

Posted 17 декабря, 10:45
Published 17 декабря, 10:45
Modified 17 декабря, 10:45
Updated 17 декабря, 10:45
Губернатор отметил важность обновления школьного автопарка:
«Наше государство в лице Президента делает подарок, который так нужен нашим ребятам, школьникам, муниципальным образованиям».
Он добавил, что новые автобусы будут оснащены специальными элементами, которые сделают поездки более приятными для детей.
В этом году Приморье уже получило около 310 школьных автобусов, и новые машины разной вместимости помогут решить проблему транспортировки учащихся в разных уголках края. Все автобусы соответствуют современным стандартам безопасности и оснащены необходимыми системами.
Обновление автопарка позволит улучшить условия для школьников и сделать их поездки в школу более комфортными.