vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 10:45

Published 17 декабря, 10:45

Modified 17 декабря, 10:45

Updated 17 декабря, 10:45

47 новых автобусов пополнили школьный автопарк Приморья

47 новых автобусов пополнили школьный автопарк Приморья

17 декабря 2024, 10:45
Фото: primorsky.ru.
Сюжет
Школьники
17 декабря губернатор Приморского края Олег Кожемяко передал 47 новых школьных автобусов 24 муниципалитетам региона. Эти автобусы помогут обеспечить безопасный и комфортный транспорт для школьников. Два из них отправятся в коррекционные школы-интернаты.

Губернатор отметил важность обновления школьного автопарка:

«Наше государство в лице Президента делает подарок, который так нужен нашим ребятам, школьникам, муниципальным образованиям».

Он добавил, что новые автобусы будут оснащены специальными элементами, которые сделают поездки более приятными для детей.

В этом году Приморье уже получило около 310 школьных автобусов, и новые машины разной вместимости помогут решить проблему транспортировки учащихся в разных уголках края. Все автобусы соответствуют современным стандартам безопасности и оснащены необходимыми системами.

Обновление автопарка позволит улучшить условия для школьников и сделать их поездки в школу более комфортными.

Читайте также:
ТОСы объединяют общественников: лучшие практики обсудили на форуме в ПриморьеПриморье принимает меры, чтобы уходила проблема затопления территорий — Олег КожемякоОлег Кожемяко объявил о готовящейся «автобусной реформе» в Приморье
#Новости#Школьники#Безопасность#Автобусы#Транспорт#Школьные автобусы#Олег Кожемяко#Приморский край#Государство#Президент#Приморье#Муниципалитеты#Комфорт#Транспортировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика