Четверо пожарных вынесли из квартиры пациента с «заболеванием-шпионом» в Приморье

Posted 17 декабря, 00:40
Published 17 декабря, 00:40
Modified 17 декабря, 00:42
Updated 17 декабря, 00:42
Алкоголь каверзно замаскировал инсульт, который не отобразился даже на компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе МСЧ №100. Опасное происшествие произошло с 56-летним мужчиной, которого внезапно одолели судороги. Бригада скорой помощи обнаружила приморца, стоявшего на четвереньках около кровати.
«Такое состояние возникло на фоне злоупотребления алкоголем», — отметили медики.
Фельдшеры ввели препарат и отправились на другой вызов, предполагая, что к их возвращению лекарство начнет действовать. Однако, вернувшись спустя полчаса, они поняли, что состояние пациента не улучшилось, больной нуждался в госпитализации.
«А с учетом того, что мужчина был довольно крупный, пришлось прибегнуть к помощи сотрудников пожарной части, которые вчетвером вынесли пациента в автомобиль СМП», — поведали в пресс-службе.
В ходе обследования в медучреждении инсульт не обнаружили. Спустя несколько дней мужчина прошел магниторезонансную томографию, которая подтвердила острое нарушение кровоснабжение. После этого пациента направили в находкинский сосудистый центр, где он продолжил лечение.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи спасали мужчину с катастрофически низким уровнем гемоглобина. Его кровь напоминала «подкрашенную воду», что изумило лаборантов больницы.