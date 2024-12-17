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Posted 17 декабря, 00:40

Published 17 декабря, 00:40

Modified 17 декабря, 00:42

Updated 17 декабря, 00:42

Инсульт «прятался» в теле мужчины в Приморском крае

Четверо пожарных вынесли из квартиры пациента с «заболеванием-шпионом» в Приморье

17 декабря 2024, 00:40
Фото: 1MI.

Инсульт «прятался» в теле мужчины в Приморском крае

Сюжет
Алкоголь
В организме приморца «спрятался» опасный недуг. Но врачи вычислили опасное заболевание, которое ударило по пациенту, злоупотребляющему алкоголем.

Алкоголь каверзно замаскировал инсульт, который не отобразился даже на компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе МСЧ №100. Опасное происшествие произошло с 56-летним мужчиной, которого внезапно одолели судороги. Бригада скорой помощи обнаружила приморца, стоявшего на четвереньках около кровати.

«Такое состояние возникло на фоне злоупотребления алкоголем», — отметили медики.

Фельдшеры ввели препарат и отправились на другой вызов, предполагая, что к их возвращению лекарство начнет действовать. Однако, вернувшись спустя полчаса, они поняли, что состояние пациента не улучшилось, больной нуждался в госпитализации.

«А с учетом того, что мужчина был довольно крупный, пришлось прибегнуть к помощи сотрудников пожарной части, которые вчетвером вынесли пациента в автомобиль СМП», — поведали в пресс-службе.

В ходе обследования в медучреждении инсульт не обнаружили. Спустя несколько дней мужчина прошел магниторезонансную томографию, которая подтвердила острое нарушение кровоснабжение. После этого пациента направили в находкинский сосудистый центр, где он продолжил лечение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи спасали мужчину с катастрофически низким уровнем гемоглобина. Его кровь напоминала «подкрашенную воду», что изумило лаборантов больницы.

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