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Posted 17 декабря, 06:21

Published 17 декабря, 06:21

Modified 17 декабря, 06:23

Updated 17 декабря, 06:23

Дмитрий Демешин: Истоки крепкой российской семьи лежат в сердце каждого из нас

Дмитрий Демешин: Истоки крепкой российской семьи лежат в сердце каждого из нас

17 декабря 2024, 06:21
Фото: Правительство Хабаровского края.
Церемония закрытия Года семьи, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоялась в Хабаровске.

Открывая торжественное мероприятие «Святость семьи, материнства, отцовства и детства» губернатор Дмитрий Демешин отметил, что семья, забота о родных и близких — главные ценности в жизни каждого человека.

В течение года на территории края в различных мероприятиях для семей с детьми приняли участие более 100 тысяч человек.

Ежегодно за достойное воспитание детей многодетные семьи, матери, отцы награждаются краевыми наградами: «Родительская слава», «Материнская слава», «Отцовская слава».

В Год семьи краевые награды получили семьи из городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Бикинского муниципального округа, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Солнечного и Хабаровского муниципальных районов края. Семье Комендантовых из поселка Ванино, воспитывающей 10 детей, Губернатором края вручена государственная награда орден «Родительская слава».

Свыше одной тысячи трехсот супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет, награждены памятным знаком Хабаровского края «За супружеское долголетие».

А молодых семей в Год семьи стало почти на девять тысяч больше. Дмитрий Демешин подчеркнул важность настроя молодежи на семейные ценности и родительство, но для этого необходимо создание условий для рождения первых детей в молодых семьях.

— Молодые мамы — студентки очной формы обучения в высших и средних учебных заведениях получат премиальные выплаты по 100 тысяч рублей при рождении ребенка, — сказал глава края.

Дмитрий Демешин вручил дипломы и памятные подарки семьям края — победителям и финалистам всероссийских и краевых конкурсов.

По итогам 2024 года пять семей стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». А семья Гринь из Советско-Гаванского района победила в финале Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» и получила заслуженные награды и поздравления в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

Напомним, по поручению губернатора края в 2025 году будет введена премия победителям регионального этапа конкурса «Семья года» по пяти номинациям.

Более 4000 человек из 737 семей Хабаровского края приняли участие в объявленном Президентом страны всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Губернатор края поздравил 18 семей — полуфиналистов конкурса, в том числе две семьи, которые вышли в финал.

Три семьи стали победителями краевого конкурса «Семья Хабаровского края», первое место заняла многодетная семья Поповых из Ванинского района.

— Я благодарен нашим семьям за активную жизненную позицию. Уверен, что таких семей будет больше! — подчеркнул глава региона.

В ходе церемонии награждения Дмитрий Демешин впервые вручил учрежденную в этом году премию Губернатора края «Сохранение жизни ребенка и охрана материнства „За жизнь“ за высокие достижения врачей, психологов, социальных работников по профилактике прерывания беременности. Благодаря их работе за последние три года появилось на свет 1976 детей.

Год семьи подходит к концу. Но укрепление института семьи, материнства, отцовства и детства остаются в центре внимания Правительства края. В 2025 году стартует новый национальный проект «Семья», который нацелен решить непростые, но очень важные задачи по повышению демографии: улучшение условий проживания многодетных семей, укрепление традиционных семейных ценностей и института семьи в целом.

— Я убеждён — и вы, уверен, тоже — что истоки крепкой российской семьи лежат в сердце, в душе каждого из нас. Семья — самое важное в жизни каждого человека! Давайте вместе делать каждый год Годом семьи! — сказал в завершение церемонии Дмитрий Демешин.
#Хабаровский край
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