Дмитрий Демешин: Будем «сшивать» удалённые территории через авиаперелёты

Posted 17 декабря, 05:07
Published 17 декабря, 05:07
Modified 17 декабря, 06:08
Updated 17 декабря, 06:08
Министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов доложил, что в регионе организуются авиаперевозки по 15 маршрутам протяженностью от 125 до 1 360 километров. Регулярными рейсами за 11 месяцев 2024 года перевезено 93,7 тысячи пассажиров.
Программой перевозок на местных воздушных линиях края в этом году предусмотрено 1806 рейсов. По обращениям жителей в 2025 году планируется увеличить количество рейсов еще на 255 — до 2061. Это коснется таких популярных направлений, как Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан, а также других населенных пунктов края.
— Также проработана возможность привлечения авиакомпании «Ангара», располагающей в своем парке необходимыми самолетами Ан-24, для выполнения полетов в Охотск в пиковый период с мая по октябрь в дополнение к текущей программе, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства края.
По направлению Хабаровск — Советская Гавань в следующем году планируется пустить воздушное судно вместимостью 70 пассажирских мест — в два раза больше, чем сейчас.
Совместно с главами районов проработан вопрос организации вертолетных перевозок в труднодоступные населенные пункты. Со второй половины 2025 года новые маршруты свяжут Хабаровск с Сукпаем, Арсеньево, Комсомольск-на-Амуре — с селом им. Полины Осипенко, Бриаканом, Циммермановкой, Де-Кастри, Софийском, Мариинским, Николаевск-на-Амуре — с Сусанино и Лазаревым. Частота рейсов составит от 2 в неделю до 2 в месяц.
В регионе реализуются программы по авиаперевозке за счет средств краевого бюджета по льготным тарифам жителей северных районов края, а также по специальным тарифам — граждан молодого и пожилого возраста. Субсидия из краевого бюджета на эти цели в этом году составила в общей сложности более 230 миллионов рублей. Благодаря субсидиям авиатарифы в Хабаровском крае не увеличивались с 2017 года.
Дмитрий Демешин отметил, что перед профильным ведомством стоит задача по приобретению дополнительных воздушных судов.
— Мы обещали населению еще летом и пока не реализовали обещания о приобретении двух самолетов. Более того, нам надо заказывать еще воздушные суда для того, чтобы «сшивать» удаленные территории, — заявил губернатор.
В 2025 году планируется пополнение парка воздушных судов авиакомпании «Хабаровские авиалинии» двумя самолетами Ан-24.
— Сейчас мы завершаем оценку стоимости судов, чтобы дальше выйти на совет директоров и принять решение об их приобретении, — рассказал Константин Кравцов.
Продолжается развитие аэропортовой инфраструктуры. В 2025 году планируется сдача международного терминала аэропорта Хабаровск (Новый). Однако есть риск сдвижки срока из-за того, что аттестацию программно-технических комплексов станет возможным провести с наступлением теплого времени года.
Губернатор Дмитрий Демешин напомнил, что премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин, который посещал Хабаровск летом, дал поручение ввести международный терминал в срок — в марте 2025. Глава региона потребовал от профильного зампреда Ирины Горбачевой и краевого минтранса усилить работу по взаимодействию со всеми профильными структурами, чтобы запустить терминал весной.
Отметим, что обеспечение транспортной доступности — один из главных запросов жителей отдалённых территорий Хабаровского края к властям региона, и Дмитрий Демешин держит решение этой задачи на личном контроле.