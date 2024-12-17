Дмитрий Демешин: Будем «сшивать» удалённые территории через авиаперелёты

В регионе реализуются программы по авиаперевозке за счет средств краевого бюджета по льготным тарифам жителей северных районов края, а также по специальным тарифам — граждан молодого и пожилого возраста. Субсидия из краевого бюджета на эти цели в этом году составила в общей сложности более 230 миллионов рублей. Благодаря субсидиям авиатарифы в Хабаровском крае не увеличивались с 2017 года.