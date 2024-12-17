До -37°C: очень холодная погода ожидается завтра в Приморье

Posted 17 декабря, 09:17
Published 17 декабря, 09:17
Modified 17 декабря, 09:17
Updated 17 декабря, 09:17
Ветер будет дуть с северо-запада: умеренный в большинстве районов и сильный на побережье. Температура воздуха ночью составит от -13 до -37°C, а днем -7 до -18°C.
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура опустится до -13…-15°C, а днем будет -9…-11°C.
В Уссурийске также будет небольшая облачность и умеренный ветер. Ночью температура составит -18…-20°C, а днем -8…-10°C.
В Находке синоптики прогнозируют небольшую облачность и ветер от умеренного до сильного. Температура ночью составит -13…-15°C, а днем -6…-8°C.