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Posted 17 декабря, 09:17

Published 17 декабря, 09:17

Modified 17 декабря, 09:17

Updated 17 декабря, 09:17

До -37°C: очень холодная погода ожидается завтра в Приморье

До -37°C: очень холодная погода ожидается завтра в Приморье

17 декабря 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Завтра в Приморском крае будет холодно. Погоду определит тропосферная ложбина, осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с северо-запада: умеренный в большинстве районов и сильный на побережье. Температура воздуха ночью составит от -13 до -37°C, а днем -7 до -18°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура опустится до -13…-15°C, а днем будет -9…-11°C.

В Уссурийске также будет небольшая облачность и умеренный ветер. Ночью температура составит -18…-20°C, а днем -8…-10°C.

В Находке синоптики прогнозируют небольшую облачность и ветер от умеренного до сильного. Температура ночью составит -13…-15°C, а днем -6…-8°C.

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