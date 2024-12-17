Ефимов: Для возведения производств было выделено 25 га земли на юго-востоке Москвы

Posted 17 декабря, 14:56
Published 17 декабря, 14:56
Modified 17 декабря, 14:57
Updated 17 декабря, 14:57
Эти земельные участки находятся на юго-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, с марта 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать земельные участки для организации производств за символическую сумму — всего один рубль в год. Как сообщает mos.ru, в настоящее время город выделил более 25 гектаров земли в таких районах, как Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино, расположенных в Юго-Восточном административном округе, для построек общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Ожидается, что вложения в эти проекты могут превысить 20 миллиардов рублей, также предполагается создание более 2,5 тысячи новых рабочих мест.
В частности, в юго-восточной части столицы будет возведён новый комплекс, который станет площадкой для предприятий легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Кроме того, инвесторы планируют построить современные заводы для производства станков и строительных материалов.
Москва предоставляет всестороннюю поддержку местным производителям, как и поручил Сергей Собянин. Для локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Руднево» город передал инвестору участок площадью более 10 гектаров по сниженной ставке — всего один рубль в год, а также предложил льготный инвестиционный кредит. Новый завод станет якорным предприятием для разработки и производства отечественных станков, необходимых высокотехнологичным отраслям. На этом производстве будет создано 1,1 тысячи рабочих мест.
Также в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на территории «Руднево» будет создано предприятие по производству товаров для дома и сада.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что начиная с января 2024 года на юго-востоке столицы инвесторы арендовали пять земельных участков общей площадью свыше 22 гектаров для строительства производственных объектов общей площадью почти 244 тысячи квадратных метров. Договоры аренды были заключены по льготной ставке в размере одного рубля в год на срок пять лет и без торгов.
Ранее Сергей Собянин информировал о том, что в рамках МаИП для создания новых производств город передал инвесторам и застройщикам 50 земельных участков также за символическую стоимость в один рубль в год.