Ефимов: Для возведения производств было выделено 25 га земли на юго-востоке Москвы

По его словам, с марта 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать земельные участки для организации производств за символическую сумму — всего один рубль в год. Как сообщает mos.ru, в настоящее время город выделил более 25 гектаров земли в таких районах, как Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино, расположенных в Юго-Восточном административном округе, для построек общей площадью около 275 тысяч квадратных метров. Ожидается, что вложения в эти проекты могут превысить 20 миллиардов рублей, также предполагается создание более 2,5 тысячи новых рабочих мест.