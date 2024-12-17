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Posted 17 декабря, 05:36

Published 17 декабря, 05:36

Modified 17 декабря, 05:38

Updated 17 декабря, 05:38

Елки без документов начали продавать во Владивостоке

Елки-иголки: новогодние «нелегалы» заполоняют улицы Владивостока — видео

17 декабря 2024, 05:36
Фото: 1MI.

Елки без документов начали продавать во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Приморцы уже вовсю готовятся к Новому году. Некоторые жители Владивостока захотели незаконно подзаработать на тех, кто ищет новогоднее настроение.

Главный символ Нового года традиционно стал способом незаконных заработков для некоторых приморцев. Так, в дальневосточной столице пресекли продажу елок, которые стали товаром «черных» лесорубов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Несколько несанкционированных точек на проспекте 100-летия Владивостока обнаружили в ходе проверок. Изъяли более 100 хвойных деревьев. Сотрудники надзорного ведомства контролируют доследственные проверки по данным инцидентам.

Видео: prosecutor_pk.
«Только в этом году на территории Приморского края зарегистрированы порядка 150 преступлений в лесозаготавливающей отрасли, за совершение которых к уголовной ответственности привлечены практически 70 лиц», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что искусственную елку за триста рублей нашли жители Владивостока в одном из торговых центров.

Как тебе за триста? — Во Владивостоке продаются елки не только за 100 тысяч — видео
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