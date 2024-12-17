Елки-иголки: новогодние «нелегалы» заполоняют улицы Владивостока — видео

Posted 17 декабря, 05:36
Published 17 декабря, 05:36
Modified 17 декабря, 05:38
Updated 17 декабря, 05:38
Главный символ Нового года традиционно стал способом незаконных заработков для некоторых приморцев. Так, в дальневосточной столице пресекли продажу елок, которые стали товаром «черных» лесорубов, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Несколько несанкционированных точек на проспекте 100-летия Владивостока обнаружили в ходе проверок. Изъяли более 100 хвойных деревьев. Сотрудники надзорного ведомства контролируют доследственные проверки по данным инцидентам.
«Только в этом году на территории Приморского края зарегистрированы порядка 150 преступлений в лесозаготавливающей отрасли, за совершение которых к уголовной ответственности привлечены практически 70 лиц», — добавили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что искусственную елку за триста рублей нашли жители Владивостока в одном из торговых центров.