Ещё в два отдалённых села в Хабаровском крае пришёл качественный интернет

Раньше в Согде мобильная связь полностью отсутствовала, а в Лесном был доступен только стандарт 2G, подходящий для голосовых вызовов. С появлением базовых станций и запуском интернета LTE жители этих небольших поселений получили возможность комфортно общаться с родственниками и друзьями по видеосвязи, пользоваться Госуслугами, соцсетями, порталами для удаленной учебы и работы.