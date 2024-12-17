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Posted 17 декабря, 02:32

Published 17 декабря, 02:32

Modified 17 декабря, 02:34

Updated 17 декабря, 02:34

Ещё в два отдалённых села в Хабаровском крае пришёл качественный интернет

Ещё в два отдалённых села в Хабаровском крае пришёл качественный интернет

17 декабря 2024, 02:32
Фото: Правительство Хабаровского края.
В селах Согда Верхнебуреинского района и Лесное Хабаровского района запущены мобильная связь и интернет стандарта 4G. Работы проведены по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0) нацпроекта «Цифровая экономика».

Обеспечение жителей сел и поселков современными услугами связи осуществляется по поручению Президента России Владимира Путина.

— Федеральная программа помогает развивать современную инфраструктуру в регионе: передовые технологии приходят в самые отдаленные места. В сёлах Лесное и Согда давно ждали появления мобильной связи и интернета, наконец, эти населенные пункты тоже стали «цифровыми». Уверен, жители встретят приближающийся Новый год совершенно с другим настроением и смогут делиться фото и видео, поздравлять родных и близких, используя цифровые сервисы, — рассказал министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.

Раньше в Согде мобильная связь полностью отсутствовала, а в Лесном был доступен только стандарт 2G, подходящий для голосовых вызовов. С появлением базовых станций и запуском интернета LTE жители этих небольших поселений получили возможность комфортно общаться с родственниками и друзьями по видеосвязи, пользоваться Госуслугами, соцсетями, порталами для удаленной учебы и работы.

— В декабре у нас появился полноценный интернет, скорость хорошая — на уровне городских стандартов. Пообщалась с жителями, все очень довольны. До этого момента мы жили практически в изоляции: мобильная связь не работала, а единственной ниточкой к внешнему миру была спутниковая связь. Но она была ограничена и доступна не каждому жителю. Сейчас все изменилось — можно свободно общаться, работать и учиться, не оглядываясь на технические ограничения, — поделилась глава села Согда Екатерина Репина.

Чтобы обеспечить качественный сигнал, до Лесного построено 8 км оптики, до Согды — около 1 км. В селах установлены антенно-мачтовые сооружения, запущены базовые станции, которые передают данные по оптическим каналам.

— За три года реализации проекта УЦН 2.0 в Хабаровском крае мобильная связь и интернет четвертого поколения запущены в 17 небольших поселениях, в которых проживают около 3,5 тысячи человек. Большинство из них — отдаленные села и поселки, до которых трудно добраться. Поэтому надежная мобильная связь и интернет здесь жизненно необходимы, также они дают новые возможности для улучшения качества жизни и развития как самих поселений, так и их жителей, — прокомментировал директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Раскол.

Отметим, что нацпроект «Цифровая экономика» включает множество направлений, в том числе инициативу по развитию услуг связи — федеральный проект УЦН 2.0. Перечень поселков и сёл, которые попадают в проект, формируется по итогам народного голосования на сайте Госуслуг.

#Хабаровский край
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