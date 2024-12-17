Эвакуируют пострадавшего: новые данные об инциденте на руднике в Приморье

Posted 16 декабря, 23:43
Published 16 декабря, 23:43
Modified 16 декабря, 23:46
Updated 16 декабря, 23:46
В Дальнегорском округе произошел обвал на руднике. Военизированный горно-спасательный отряд МЧС России работает на месте инцидента. Пресс-служба ведомства поделилась новыми данными о происшествии.
В момент обрушения там трудились одиннадцать человек. Восемь приморцев выбрались самостоятельно. Один из работников получил травму. Сейчас спасатели занимаются его эвакуацией из рудника. К слову, вместе с ним на поверхность поднимают еще двух горняков.
Приморцы высказались о случившемся обвале горных пород.
«Самое главное, что все живы. Скорейшего выздоровления пострадавшему»;
«Хорошо, что обошлось без жертв»;
«Вот это новости с утра».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обрушился мост на автомобильной дороге Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском районе Приморского края.