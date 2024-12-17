Эвакуируют пострадавшего: новые данные об инциденте на руднике в Приморье

В момент обрушения там трудились одиннадцать человек. Восемь приморцев выбрались самостоятельно. Один из работников получил травму. Сейчас спасатели занимаются его эвакуацией из рудника. К слову, вместе с ним на поверхность поднимают еще двух горняков.