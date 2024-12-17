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Posted 16 декабря, 23:43

Published 16 декабря, 23:43

Modified 16 декабря, 23:46

Updated 16 декабря, 23:46

Появились подробности обрушения на руднике в Приморском крае

Эвакуируют пострадавшего: новые данные об инциденте на руднике в Приморье

16 декабря 2024, 23:43
Фото: 1MI.

Появились подробности обрушения на руднике в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
В Дальнегорском округе Приморского края обрушились горные породы. Оказалось, происшествие не обошлось без пострадавших.

В Дальнегорском округе произошел обвал на руднике. Военизированный горно-спасательный отряд МЧС России работает на месте инцидента. Пресс-служба ведомства поделилась новыми данными о происшествии.

Обрушение горных пород произошло на руднике в Приморье
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В момент обрушения там трудились одиннадцать человек. Восемь приморцев выбрались самостоятельно. Один из работников получил травму. Сейчас спасатели занимаются его эвакуацией из рудника. К слову, вместе с ним на поверхность поднимают еще двух горняков.

Приморцы высказались о случившемся обвале горных пород.

«Самое главное, что все живы. Скорейшего выздоровления пострадавшему»;
«Хорошо, что обошлось без жертв»;
«Вот это новости с утра».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что обрушился мост на автомобильной дороге Осиновка — Рудная Пристань в Анучинском районе Приморского края.

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#Новости#Общество#Владивосток#Происшествие#МЧС России#Дальнегорск#Приморский край#Авария#Обвал
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