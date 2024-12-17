Итоги года: 2,7 миллиона человек посетили культурные мероприятия во Владивостоке

Posted 17 декабря, 04:54
Published 17 декабря, 04:54
Modified 17 декабря, 04:56
Updated 17 декабря, 04:56
В пресс-службе администрации Владивостока напомнили: развитие культурной жизни — это не только проведение большого количества мероприятий, но и — и, пожалуй, даже в первую очередь — воспитание подрастающего поколения, поддержка молодых талантов.
Во Владивостоке — 10 муниципальных школ искусств, в которых почти 5000 юных жителей столицы ДФО обучаются музыке, хореографии, живописи. Каждый год 50 ребят — тех, что проявили трудолюбие, талант, старание и настоящую любовь к искусству, — награждают нагрудным знаком «Золотая лира». 2024-й не стал исключением. Полсотни юных талантов (а это ребята, которые принимали участие в творческих конкурсах — вплоть до международных — и стали победителями и лауреатами) были награждены «Золотой лирой». Это — как неоднократно подчёркивал глава Владивостока Константин Шестаков — наш золотой фонд.
Константин Владимирович уделяет развитию культурной жизни в столице ДФО большое внимание. Он отмечал, что в городе прилагается множество усилий для того, чтобы молодые люди могли и свои таланты реализовать, не покидая родные места, и посещать культурные мероприятия, размах и уровень которых не уступит столичным. Напомним, в 2024 году во Владивостоке прошли уникальные концерты в рамках мероприятий Молодёжной столицы, а также мультиформатный ВДК-Фест (16+), театральные фестивали (16+).
Впрочем, сухой язык статистики говорит сам за себя:
Особо стоит отметить тот факт, что команда Константина Шестакова приложила немало усилий для приведения в порядок самого здания, в котором расположен ЦСИ «Артэтаж». Здесь прошёл капитальный ремонт фасада и кровли. Показательно, что в ходе реставрации были восстановлены даже некоторые утраченные рельефы фасада, а также исторические элементы, которые были скрыты при предыдущих ремонтах здания. Сегодня «Артэтаж» — светлый, уютный, комфортный центр, где бурлит культурная жизнь.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об итогах работы администрации Владивостока в области общественного транспорта.