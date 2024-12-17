Итоги года подвели на главной студенческой премии ДВФУ «Аякс — 2024»

Напомним, студенческая премия «Аякс» проводится в ДВФУ с 2012 года и является одним из самых ярких событий в студенческой жизни вуза. По мнению обладателей премий прошлых лет, «Аякс» отлично мотивирует на достижение новых высоких результатов. За 13 лет её лауреатами стали более 60 студентов в индивидуальных номинациях и более 90 студенческих коллективов в командных номинациях. С каждым годом, несмотря на строгие критерии отбора и высокую конкуренцию, количество претендентов только растет.