Итоги года подвели на главной студенческой премии ДВФУ «Аякс — 2024»

Posted 17 декабря, 02:45
Published 17 декабря, 02:45
Modified 17 декабря, 02:47
Updated 17 декабря, 02:47
Премия «Аякс» вручается студентам за выдающиеся достижения в научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой, профессиональной и общественно-значимой деятельности, проявленные на университетском, региональном, всероссийском и международном уровнях в течение года.
В 2024 году к числу традиционных номинаций добавились две новые: патриотическая номинация «Герои среди нас» и номинация «Выбор студенчества», победитель которой определяется не экспертной комиссией, а в результате студенческого голосования с участием всех обучающихся ДВФУ.
«Премия „Аякс“ в этому году особенная, поскольку она проходит в знаменательную дату — 125-лет нашему университету и высшему образованию на Дальнем Востоке. Добившись места в числе номинантов премии, вы навсегда оставили свой след в истории вуза. Уверен, что именно вы являетесь лидерами будущих изменений, а ваши инициативы и проекты получат самую высокую оценку и поддержку. Вне зависимости от исхода премии, каждый из вас уже победитель и представитель „золотого фонда“ лучшего университета в Дальневосточном федеральном округе», — поздравил студентов ректор ДВФУ Борис Коробец.
Всего на конкурс было подано 133 заявки. Из числа претендентов на премию экспертная комиссия отобрала по три кандидата в каждой номинации. Имена 13 победителей жюри озвучило на церемонии награждения:
Напомним, студенческая премия «Аякс» проводится в ДВФУ с 2012 года и является одним из самых ярких событий в студенческой жизни вуза. По мнению обладателей премий прошлых лет, «Аякс» отлично мотивирует на достижение новых высоких результатов. За 13 лет её лауреатами стали более 60 студентов в индивидуальных номинациях и более 90 студенческих коллективов в командных номинациях. С каждым годом, несмотря на строгие критерии отбора и высокую конкуренцию, количество претендентов только растет.