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Posted 17 декабря, 02:45

Published 17 декабря, 02:45

Modified 17 декабря, 02:47

Updated 17 декабря, 02:47

Итоги года подвели на главной студенческой премии ДВФУ «Аякс — 2024»

Итоги года подвели на главной студенческой премии ДВФУ «Аякс — 2024»

17 декабря 2024, 02:45
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
Спорт
Лучшие студенты и студенческие коллективы Дальневосточного федерального университета стали лауреатами самой престижной ежегодной премии университета «Аякс» по итогам 2024 года. На 13-й в истории ДВФУ церемония награждения наградами отметили 13 победителей в 13 номинациях.

Премия «Аякс» вручается студентам за выдающиеся достижения в научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой, профессиональной и общественно-значимой деятельности, проявленные на университетском, региональном, всероссийском и международном уровнях в течение года.

В 2024 году к числу традиционных номинаций добавились две новые: патриотическая номинация «Герои среди нас» и номинация «Выбор студенчества», победитель которой определяется не экспертной комиссией, а в результате студенческого голосования с участием всех обучающихся ДВФУ.

Фото: пресс-служба ДВФУ
«Премия „Аякс“ в этому году особенная, поскольку она проходит в знаменательную дату — 125-лет нашему университету и высшему образованию на Дальнем Востоке. Добившись места в числе номинантов премии, вы навсегда оставили свой след в истории вуза. Уверен, что именно вы являетесь лидерами будущих изменений, а ваши инициативы и проекты получат самую высокую оценку и поддержку. Вне зависимости от исхода премии, каждый из вас уже победитель и представитель „золотого фонда“ лучшего университета в Дальневосточном федеральном округе», — поздравил студентов ректор ДВФУ Борис Коробец.
Фото: пресс-служба ДВФУ

Всего на конкурс было подано 133 заявки. Из числа претендентов на премию экспертная комиссия отобрала по три кандидата в каждой номинации. Имена 13 победителей жюри озвучило на церемонии награждения:

  • Победа года — победа студенческой команды Школы медицины и наук о жизни в финале XXXII Московской Международной студенческой хирургической олимпиады имени академика М. И. Перельмана в конкурсе «Трансплантация почки» и едином блоке «Трансплантология»;
  • Старт года — проект студенческого исторического медиа «Сейчас Объясню»;
  • Событие года — форум «ДМСЕ+»;
  • Успех года — вокальный ансамбль UniVoice;
  • Герои среди нас — Приморское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей в ДВФУ;
  • Лучший творческий коллектив — коллектив эстрадного танца «Час Пик»;
  • Персона года в творческой деятельности — руководитель, хореограф и организатор танцевального коллектива BLIZTEAM, студентка 4 курса Школы экономики и менеджмента ДВФУ Антонина Соловьева;
  • Лучший научный коллектив — коллектив лаборатории плёночных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ;
  • Персона в научной деятельности — аспирант Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Глеб Боркунов;
  • Лучшая спортивная команда — сборная ДВФУ по футболу;
  • Персона года в спортивной деятельности — представительница сборной ДВФУ по гребному спорту, студентка 1 курса магистратуры Института физической культуры и спорта ДВФУ Светлана Тарабанчук;
  • Лучший коллектив в общественной деятельности — студенческий спортивный клуб «Русские Лисы»;
  • Персона года в общественной деятельности — председатель Центра подготовки волонтеров ДВФУ, студентка 3 курса Школы экономики и менеджмента ДВФУ Екатерина Литовченко;
  • Специальная номинация «Выбор студенчества» — проект студенческого исторического медиа «Сейчас Объясню».
Фото: пресс-служба ДВФУ

Напомним, студенческая премия «Аякс» проводится в ДВФУ с 2012 года и является одним из самых ярких событий в студенческой жизни вуза. По мнению обладателей премий прошлых лет, «Аякс» отлично мотивирует на достижение новых высоких результатов. За 13 лет её лауреатами стали более 60 студентов в индивидуальных номинациях и более 90 студенческих коллективов в командных номинациях. С каждым годом, несмотря на строгие критерии отбора и высокую конкуренцию, количество претендентов только растет.

#Новости#Общество#Спорт#Культура#Владивосток#Студенты#Голосование#ДВФУ#Проекты#Патриотизм#Приморский край#Герои#Номинации
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