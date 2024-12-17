Лучше меньше, да лучше: почему музей имени Арсеньева сократит количество выставок?

Виктор Алексеевич также сообщил печальную новость. Музей имени Арсеньева завершил проект выставок из фондов Музеев Московского Кремля. Работающая сегодня — до конца зимних каникул — выставка «Сокровища Фаберже» (6+) — последняя. Возможно, проект в перспективе будет продолжен, но уже в других форматах. Причина проста. Можно сказать, что все самое лучшее, что можно было показать в выставочных пространствах музея имени Арсеньева из фондов той же Оружейной палаты и других музеев Кремля, уже побывало во Владивостоке. А более крупные экспонаты элементарно негде выставить.