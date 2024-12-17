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Posted 17 декабря, 08:24

Published 17 декабря, 08:24

Modified 17 декабря, 08:24

Updated 17 декабря, 08:24

Три крупные выставки проведет в 2025 году ведущий музей Приморского края

Лучше меньше, да лучше: почему музей имени Арсеньева сократит количество выставок?

17 декабря 2024, 08:24
Фото: vostokmedia.com.

Три крупные выставки проведет в 2025 году ведущий музей Приморского края

Сюжет
Выставка
В 2025 году Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева сократит количество выставок. Крупных проектов будет показано всего три. Но зато каких!

На пресс-конференции, посвящённой итогам работы музея в 2024 году, директор этой культурной институции Виктор Шалай показал собравшимся уникальную награду, которую музей имени Арсеньева получил в уходящем году — «Лучший музей России».

Между прочим, в 2024-м эту награду, совсем недавно учреждённую министерством культуры России, вручали впервые! И чести стать первым обладателем такого высокого звания и обладателем премии имени Дмитрия Лихачёва (его имя носит награда) первым удостоился именно наш музей! Есть, чем гордиться.

Фото: vostokmedia.com
— Должен сказать, что мы не намерены снижать качество своей работы, — сказал Виктор Шалай. — А вот количество выставок, которые проводятся в течение года, будет уменьшено. Мы провели серьёзную аналитику, которая захватила не только Приморье, но и ДФО, и сделали вывод: при нарастающей конкуренции (а открытие филиалов ведущих музеев страны в нашем городе не за горами) брать надо не числом, а умением.

В 2025 году в основном корпусе музея на Светланской, 20 пройдут три крупных выставочных проекта.

Виктор ШалайВиктор Шалай
Виктор Шалай. Фото: vostokmedia.com

Первый — выставка из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника (12+).

— Этой выставкой мы возобновляем работу проекта «Коллекционируя Россию», который ставит своей целью показать дальневосточникам сокровища музеев нашей страны — не столичных, а расположенных в тех городах, в которых жителям ДФО, возможно, ни разу в жизни не придется побывать, — сказал Виктор Шалай. — Напомню, в рамках этого проекта мы привозили во Владивосток берестяные грамоты, ивановские ситцы, «пермских богов» — деревянную скульптуру. Владимиро-Суздальский музей, в состав которого, например, входит комплекс в Гусь-Хрустальном, многое может показать.

Вторая выставка станет продолжением проекта, посвященного истории освоения Сибири и Дальнего Востока и будет посвящена Русско-Американской компании и истории российской Аляски (12+), и не только. По времени выставка охватит период после окончания походов Витуса Беринга до кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского. Показательно, что эта выставка откроется во Владивостоке в дни ВЭФ.

Третий проект начнёт работу в дни 80-летия Великой Победы.

— Выставка «117 дней после войны» (12+) будет посвящена истории войны с милитаристской Японией, войны, которую Советская Армия вела уже после победы над Германией и про которую подчас забывают, а ведь в ней немало героических эпизодов и поистине впечатляющих подвигов советских солдат, — сказал Виктор Шалай. — Наш музей обладает огромными фондами в этом смысле, возможно, самыми полными в России, и нам есть, что показать и о чём напомнить.

Виктор Алексеевич также сообщил печальную новость. Музей имени Арсеньева завершил проект выставок из фондов Музеев Московского Кремля. Работающая сегодня — до конца зимних каникул — выставка «Сокровища Фаберже» (6+) — последняя. Возможно, проект в перспективе будет продолжен, но уже в других форматах. Причина проста. Можно сказать, что все самое лучшее, что можно было показать в выставочных пространствах музея имени Арсеньева из фондов той же Оружейной палаты и других музеев Кремля, уже побывало во Владивостоке. А более крупные экспонаты элементарно негде выставить.

— К сожалению, вопрос выставочных пространств для нас всё так же актуален. Залы на третьем этаже музея — с точки зрения современных требований по климату, освещению, охране — полностью им соответствуют. Но они не подходят для показа по-настоящему крупных объектов, — сказал Виктор Шалай. — А повторяться нам бы не хотелось.

Так что владивостокцам, приморцам и гостям столицы ДФО, которые еще не побывали на выставке из фондов Музеев Московского Кремля, есть смысл поторопиться. Когда ещё такой шанс представиться — без необходимости полёта в Москву, здесь, под рукой…

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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