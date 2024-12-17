Максим Иванов: Благодарю коллег за доверие, буду оправдывать его всеми силами

Posted 17 декабря, 05:08
Published 17 декабря, 05:08
Modified 17 декабря, 05:10
Updated 17 декабря, 05:10
Лидер Хабаровских единороссов прокомментировал итоги прошедшего съезда. Он подчеркнул, что по своей повестке XXII съезд партии оказался одним из самых насыщенных за последние годы.
Партия президента
Главным событием съезда стало выступление президента РФ Владимира Путина.
— Именно те мысли, идеи, цели и задачи, которые обозначил глава государства, являются для каждого члена Партии «маяком», который указывает нам путь в нашей работе. Ведь мы — Партия Президента, прямые проводники его политики, — прокомментировал депутат.
Как отметил Максим Иванов, глава государства задал тон не только съезду, но и в целом определил главные направления партийной работы на ближайшие годы. Обеспечение безопасности страны, укрепление её суверенитета и достижение целей СВО — ключевые задачи, поставленные Президентом. Секретарь Хабаровского реготделения «Единой России» акцентировал внимание на том, что глава государства неслучайно возлагает особые надежды на партию: более 130 законов, которые обеспечили поддержку участников СВО и их семей, были приняты по инициативе «Единой России». Партия организовала доставку на освобождённые территории 134 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила партия на освобожденные территории.
— Большая часть выступления Президента была посвящена теме СВО. Победа, наряду с поддержкой участников спецоперации и их семей, действительно сейчас задача номер один. Но наш лидер на этом направлении идёт ещё дальше, обращая особое внимание на роль участников СВО в общественной и политической жизни страны. Президент попросил как можно шире вовлекать участников СВО в партийные проекты, помогать им в получении необходимого управленческого опыта (в том числе через программу «Время Героев»), способствовать их выдвижению на различные посты в органах власти. Для руководителей партийных отделений всех уровней, это прямое поручение, — высказался руководитель Хабаровского регионального отделения.
Новый состав Генсовета партии
Важным итогом съезда стало обновление руководящих органов партии.
— Здесь в первую очередь хочется отметить пополнение за счёт участников СВО, что также отвечает задачам Президента о вовлечении в партийную, общественную и политическую жизнь тех, кто проявил себя в деле защиты Родины. От Хабаровского края новым членом Генсовета стал мой коллега, депутат законодательной Думы Хабаровского края Всеволод Мохирев, — сказал политик.
Сам Максим Иванов сохранил своё членство в новом составе Генсовета.
— Благодарю коллег и руководство за оказанное доверие, которое буду оправдывать всеми силами. И, конечно же, отдельные поздравления новому, теперь уже официально избранному секретарю Генерального Совета партии Владимиру Якушеву, — сказал Максим Иванов.
Изменения в «Народную программу»
— Важной частью Президентской речи считаю и акцент на тесное взаимодействие с людьми. «Каждый шаг сверять с мнением людей» — такую задачу поставил Глава Государства, и я поддерживаю эту идею на 100 процентов. Ведь не секрет, что люди, наделённые властью и полномочиями, порой забывают, что статистические показатели их работы не имеют никакого значения, если улучшений в жизни не чувствуют люди, граждане страны. Поэтому и наша «Народная Программа», которую мы дополняем на этом съезде, и наши партийные проекты, вся наша работа должна исходить из пользы для людей. Уверен, что, заручившись поддержкой нашего лидера, и двигаясь заданным им вектором, мы выполним всё, что от нас требует страна, - заявил политик.
Он подчеркнул, что изменения в «Народную Программу», принятые на съезде, полностью соответствуют логике поручений главы государства. Отдельным направлением Программы стала «Поддержка участников СВО и их семей», в которое вошли 13 положений. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев при этом напомнил, что «Народная Программа» будет совершенствоваться и дальше. Для внесения более точных и конкретных изменений он предложил провести всенародное обсуждение образа будущего страны в 2025 году.
«Победа — один из главных треков нынешнего съезда»
В рамках XXII съезда «Единой России» прошла выставка, на которой были представлены последние достижения оборонно-промышленного комплекса.
— С большим интересом осмотрели стенды отечественных производителей ВПК вместе с коллегами из Хабаровского края — вице-губернатором Сергеем Кузнецовым и председателем Законодательной Думы края Николаем Шевцовым. Победа в СВО — один из главных треков нынешнего съезда. У себя в крае мы также делаем и будем делать всё, чтобы приблизить её, помочь возвращающимся с СВО ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни и поддержать их семьи. Ну и конечно огромный вклад в будущую Победу вносят оборонные предприятия Хабаровского края. И это — особая гордость! — подчеркнул Максим Иванов.