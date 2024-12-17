Максим Иванов: Благодарю коллег за доверие, буду оправдывать его всеми силами

Как отметил Максим Иванов, глава государства задал тон не только съезду, но и в целом определил главные направления партийной работы на ближайшие годы. Обеспечение безопасности страны, укрепление её суверенитета и достижение целей СВО — ключевые задачи, поставленные Президентом. Секретарь Хабаровского реготделения «Единой России» акцентировал внимание на том, что глава государства неслучайно возлагает особые надежды на партию: более 130 законов, которые обеспечили поддержку участников СВО и их семей, были приняты по инициативе «Единой России». Партия организовала доставку на освобождённые территории 134 тысячи тонн гуманитарной помощи доставила партия на освобожденные территории.