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Posted 17 декабря, 02:26

Published 17 декабря, 02:26

Modified 17 декабря, 02:54

Updated 17 декабря, 02:54

На мост снова не попасть? Очередная массовая авария затрудняет движение в Приморье

На мост снова не попасть? Очередная массовая авария затрудняет движение в Приморье

17 декабря 2024, 02:26
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Две легковушки на скорости влетели в микроавтобус на объездной трассе в Приморье. По словам очевидцев, авария затрудняет проезд в сторону низководного моста.

На объездной трассе на выезде из Владивостока произошло массовое ДТП, в котором участвовали три автомобиля.

Инцидент произошел в районе низководного моста, где один из автомобилей, микроавтобус, сломался перед камерами, установленными около въезда на мост.

Видео: dpskontrol_125rus.

Несмотря на установленный знак аварийной остановки, водители не смогли избежать столкновения. Обстоятельства аварии уточняются, информации о пострадавших пока нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая произошла в пригороде Владивостока. В результате на месте ДТП остались грузовик и легковушка без крыши.

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