На мост снова не попасть? Очередная массовая авария затрудняет движение в Приморье

Posted 17 декабря, 02:26
Published 17 декабря, 02:26
Modified 17 декабря, 02:54
Updated 17 декабря, 02:54
На объездной трассе на выезде из Владивостока произошло массовое ДТП, в котором участвовали три автомобиля.
Инцидент произошел в районе низководного моста, где один из автомобилей, микроавтобус, сломался перед камерами, установленными около въезда на мост.
Несмотря на установленный знак аварийной остановки, водители не смогли избежать столкновения. Обстоятельства аварии уточняются, информации о пострадавших пока нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая произошла в пригороде Владивостока. В результате на месте ДТП остались грузовик и легковушка без крыши.