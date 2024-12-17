На мост снова не попасть? Очередная массовая авария затрудняет движение в Приморье

Сюжет ДТП

Две легковушки на скорости влетели в микроавтобус на объездной трассе в Приморье. По словам очевидцев, авария затрудняет проезд в сторону низководного моста.

На объездной трассе на выезде из Владивостока произошло массовое ДТП, в котором участвовали три автомобиля. Инцидент произошел в районе низководного моста, где один из автомобилей, микроавтобус, сломался перед камерами, установленными около въезда на мост. Видео: dpskontrol_125rus . Несмотря на установленный знак аварийной остановки, водители не смогли избежать столкновения. Обстоятельства аварии уточняются, информации о пострадавших пока нет. Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая произошла в пригороде Владивостока. В результате на месте ДТП остались грузовик и легковушка без крыши. Машина без крыши, водитель с травмами: чудовищное ДТП случилось в Приморье — фото Узнать подробнее