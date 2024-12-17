Напал с отверткой в общественном месте: подозреваемого в покушении нашли в Приморье

Posted 16 декабря, 23:24
Published 16 декабря, 23:24
Modified 16 декабря, 23:26
Updated 16 декабря, 23:26
В Приморском крае задержан 32-летний иностранец, которого подозревают в покушении на убийство в компьютерном клубе на улице Русской.
Инцидент произошёл 15 декабря 2024 года, когда подозреваемый в ходе ссоры ударил 20-летнего местного жителя отверткой в голову.
Умысел на убийство не был доведён до конца благодаря вмешательству очевидцев.
В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о покушении на убийство трех женщин во Владивостоке. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.