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Posted 16 декабря, 23:24

Published 16 декабря, 23:24

Modified 16 декабря, 23:26

Updated 16 декабря, 23:26

Мужчина напал с отверткой на посетителя компьютерного клуба во Владивостоке

Напал с отверткой в общественном месте: подозреваемого в покушении нашли в Приморье

16 декабря 2024, 23:24
Фото: 1MI.

Мужчина напал с отверткой на посетителя компьютерного клуба во Владивостоке

Сюжет
Убийство
Посетитель компьютерного клуба ударил отверткой в голову молодого человека во Владивостоке. Обвиняемого в нападении задержали.

В Приморском крае задержан 32-летний иностранец, которого подозревают в покушении на убийство в компьютерном клубе на улице Русской.

Инцидент произошёл 15 декабря 2024 года, когда подозреваемый в ходе ссоры ударил 20-летнего местного жителя отверткой в голову.

Умысел на убийство не был доведён до конца благодаря вмешательству очевидцев.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о покушении на убийство трех женщин во Владивостоке. Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Бастрыкин взял на контроль покушение на убийство трех женщин во Владивостоке
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