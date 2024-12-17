Не забудьте про главный новогодний фрукт: где купить ананасы в Приморье?

Posted 17 декабря, 07:44
Published 17 декабря, 07:44
Modified 17 декабря, 10:17
Updated 17 декабря, 10:17
Совсем скоро наступит главный праздник — Новый год. Приморцы неторопясь готовятся к торжеству. Некоторые прицениваются, изучая цены на главные атрибуты празднества. А кто-то готовится к масштабной готовке. Сколько же стоит главный новогодний фрукт, — ананас?
Судя по представленным товарам в местных магазинах, травянистое растение можно приобрести не только в розничных магазинах, но и онлайн. Например, «Пятерочка» предлагает своим клиентам доставку ананасов, стоимость которого составляет 324,90 рублей.
«Раут Маркет» предлагает клиентам аналогичный товар весом 900 грамм за 352 рубля.
Также фрукт можно найти на просторах Фарпоста. Там цены начинаются от 227 рублей. Стоит отметить, что продавец предлагает свежие фрукты, заявляя, что обновление ассортимента происходит три раза в неделю.
Но нашлись варианты еще дешевле. Так, «Реми» предлагает ананасы весом 800 грамм за 199,90 рублей.
А в «Самбери» цена еще ниже, — 154,07 рублей.
В минимаркете «Раз Два» новогодний фрукт весом 800 грамм обходится в 172,00 рубля.
К слову, многие приморцы предпочитают брать не «кота в мешке», а проверенные продукты.
«Мы для салатов используем консервированные ананасы. Несколько раз покупали, то гнилые, то твердые до невозможности попадались. Решили не экспериментировать и опять же купить в банке», — поделилась девушка.
«Я покупаю в ларьке около дома. Там продавец всегда советует товар. И я беру фрукты с уверенностью, что точно вкусные», — поделилась горожанка.
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