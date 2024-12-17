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Posted 17 декабря, 07:44

Published 17 декабря, 07:44

Modified 17 декабря, 10:17

Updated 17 декабря, 10:17

Не забудьте про главный новогодний фрукт: где купить ананасы в Приморье?

Не забудьте про главный новогодний фрукт: где купить ананасы в Приморье?

17 декабря 2024, 07:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Предновогодняя суета в самом разгаре. Многие в суете ищут украшения, а кто-то уже готовится к «последней битве» на кухне. Мы выяснили, где и за какую цену можно купить ананасы, которые красуются практически на каждом новогоднем столе в России.

Совсем скоро наступит главный праздник — Новый год. Приморцы неторопясь готовятся к торжеству. Некоторые прицениваются, изучая цены на главные атрибуты празднества. А кто-то готовится к масштабной готовке. Сколько же стоит главный новогодний фрукт, — ананас?

Судя по представленным товарам в местных магазинах, травянистое растение можно приобрести не только в розничных магазинах, но и онлайн. Например, «Пятерочка» предлагает своим клиентам доставку ананасов, стоимость которого составляет 324,90 рублей.

Фото: 5ka.ru

«Раут Маркет» предлагает клиентам аналогичный товар весом 900 грамм за 352 рубля.

Фото: rautdv.ru

Также фрукт можно найти на просторах Фарпоста. Там цены начинаются от 227 рублей. Стоит отметить, что продавец предлагает свежие фрукты, заявляя, что обновление ассортимента происходит три раза в неделю.

Но нашлись варианты еще дешевле. Так, «Реми» предлагает ананасы весом 800 грамм за 199,90 рублей.

Фото: Купер

А в «Самбери» цена еще ниже, — 154,07 рублей.

Фото: Купер

В минимаркете «Раз Два» новогодний фрукт весом 800 грамм обходится в 172,00 рубля.

Фото: Купер

К слову, многие приморцы предпочитают брать не «кота в мешке», а проверенные продукты.

«Мы для салатов используем консервированные ананасы. Несколько раз покупали, то гнилые, то твердые до невозможности попадались. Решили не экспериментировать и опять же купить в банке», — поделилась девушка.
«Я покупаю в ларьке около дома. Там продавец всегда советует товар. И я беру фрукты с уверенностью, что точно вкусные», — поделилась горожанка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лесорубы-нелегалы орудуют во Владивостоке. Более 100 елей обнаружено на незаконных точках сбыта в дальневосточной столице.

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