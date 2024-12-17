vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 06:45

Published 17 декабря, 06:45

Modified 17 декабря, 06:47

Updated 17 декабря, 06:47

Новогодний черный рынок накрыли во Владивостоке

Новогодний черный рынок накрыли во Владивостоке

17 декабря 2024, 06:45
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
Несколько точек подпольной торговли новогодними елками нашли во Владивостоке. Их владельцам придется ответить перед законом.

Во Владивостоке выявлена незаконная продажа новогодних елей в нескольких районах города.

Работники прокуратуры и полиции обнаружили нелегальные торговые точки в Первореченском и Советском районах, где продавались хвойные деревья без необходимой документации.

Изъято более 100 елей, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Один из нелегальных базаров ликвидировали возле остановки общественного транспорта «Постышева». Там изъяли более 20 хвойных деревьев, сообщает краевая прокуратура.

Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как нелегальные торговцы новогодними елками заполонили Владивосток.

Елки-иголки: новогодние «нелегалы» заполоняют улицы Владивостока — видео
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Новый год#Прокуратура#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика