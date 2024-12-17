Новогодний черный рынок накрыли во Владивостоке

Posted 17 декабря, 06:45
Published 17 декабря, 06:45
Modified 17 декабря, 06:47
Updated 17 декабря, 06:47
Во Владивостоке выявлена незаконная продажа новогодних елей в нескольких районах города.
Работники прокуратуры и полиции обнаружили нелегальные торговые точки в Первореченском и Советском районах, где продавались хвойные деревья без необходимой документации.
Изъято более 100 елей, составлены протоколы об административных правонарушениях.
Один из нелегальных базаров ликвидировали возле остановки общественного транспорта «Постышева». Там изъяли более 20 хвойных деревьев, сообщает краевая прокуратура.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как нелегальные торговцы новогодними елками заполонили Владивосток.