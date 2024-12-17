Обрушение горных пород произошло на руднике в Приморье

Posted 16 декабря, 23:24
Published 16 декабря, 23:24
Modified 16 декабря, 23:27
Updated 16 декабря, 23:27
В Дальнегорском округе произошел обвал на руднике «2-й Советский», сообщает прокуратура. Горный удар случился на участке «Южный». Сотрудники организации эвакуированы. Сейчас там работают спасатели из военизированного взвода МЧС России.
«Прокуратура города Дальнегорска с привлечением специалистов организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав», — отметили в надзорном ведомстве.
После расследования будут приняты все необходимые меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из подъездов многоэтажек Владивостока обвалился потолок. В результате инцидента пострадала женщина.