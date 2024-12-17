vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 23:24

Published 16 декабря, 23:24

Modified 16 декабря, 23:27

Updated 16 декабря, 23:27

Обрушение горных пород произошло на руднике в Приморье

Обрушение горных пород произошло на руднике в Приморье

16 декабря 2024, 23:24
Сюжет
Безопасность
В Дальнегорске случился обвал на руднике. Прокуратура Приморского края поделилась подробности инцидента.

В Дальнегорском округе произошел обвал на руднике «2-й Советский», сообщает прокуратура. Горный удар случился на участке «Южный». Сотрудники организации эвакуированы. Сейчас там работают спасатели из военизированного взвода МЧС России.

«Прокуратура города Дальнегорска с привлечением специалистов организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав», — отметили в надзорном ведомстве.

После расследования будут приняты все необходимые меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в одном из подъездов многоэтажек Владивостока обвалился потолок. В результате инцидента пострадала женщина.

Сорвался с крыши и разбился: мужчина погиб на работе в Приморье — проводят проверку
Узнать подробнее
Читайте также:
Выяснились обстоятельства жуткого сентябрьского пожара на рынке в Приморском краеПожар вспыхнул в популярном торговом центре «Седанка-сити» во Владивостоке — видеоБез жертв не обошлось: страшный пожар случился в Приморье
#Новости#Общество#Безопасность#Владивосток#Спасатели#Прокуратура#МЧС России#Расследование#Дальнегорск#Приморский край#Обвал#Погибший
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика