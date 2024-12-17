По форту № 12 проведут Владимира Путина осенью 2025 года во Владивостоке

— Там даже вандалы не успели поработать в «лихие 90-е», на форте сохранились козырьки, многие металлические объекты, — сказал директор музея. — Конечно, правому флангу форта не так повезло, поэтому благоустройство мы поделим на две части. На правом фланге восстановим наземную навигацию по объектам, а на левом — и подземную часть постараемся привести в порядок. План-максимум — выполнить все к началу ВЭФ. Но спешить мы не станем, постараемся сделать всё по уму.