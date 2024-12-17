По форту № 12 проведут Владимира Путина осенью 2025 года во Владивостоке

Posted 17 декабря, 08:02
Published 17 декабря, 08:02
Modified 17 декабря, 08:02
Updated 17 декабря, 08:02
На пресс-конференции, посвящённой итогам работы музея имени Арсеньева в 2024 году, Виктор Шалай рассказал: работа по выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по музеефикации объектов Владивостокской крепости идёт планомерно, спокойно и методично.
— Очень много немузейной работы, — улыбнулся Виктор Алексеевич. — Речь идёт о формировании имущественного комплекса музея. В 2024 году в его состав вошли 70 объектов крепости (200 гектаров земли, вы вдумайтесь в эту цифру!), большинство наделены охраняемыми зонами как объекты культурного и исторического наследия. Преодолевая невероятные бюрократические барьеры, мы вывели эти объекты из зоны застройки, буквально успели спасти многое, что в скором времени могло пойти под снос.
Но до того момента, когда музей возьмётся за комплексное благоустройство большинства объектов Владивостокской крепости, пройдёт не менее пяти-шести лет, отметил Виктор Шалай. Это связано и с финансовыми вопросами, и с тем, что, как известно, если хвататься сразу за все, то ничего не получится.
— Мы решили сконцентрировать ресурсы на нескольких объектах, — сказал Виктор Шалай. — В частности, речь идёт о форте № 12, который расположен на острове Русском, и про Сапёрный редут, на котором так долго располагался авторынок.
Сапёрный редут — отдельная головная боль музея. По словам Виктора Шалая, за время работы авторынка «Зелёный угол» уникальный объект истории, памятник фортификационного искусства не просто зарос, а фактически был погребен в мусоре.
— Мы проводим там постоянные субботники — при содействии администрации Владивостока, Думы города, можно сказать, снимаем культурный слой за слоем, — невесело улыбнулся директор музея имени Арсеньева, — и все равно еще остаются тонны мусора. Знаете, кто бы мог подумать, что авторынок, который стал своего рода частью истории Владивостока, за время своего существования на объектах крепости буквально поедал наше культурное наследие…
Сапёрный редут потребует еще много, очень много заботы и усилий, но — как рассказал Виктор Шалай — в 2025 году на средства гранта от правительства Приморского края там будут проведены первые работы по восстановлению казарм и рвов.
Вторым объектом крепости, где проведут в 2025 году работы по благоустройству, станет форт № 12, расположенный на острове Русском в непосредственной близости от территории ДВФУ, где, как известно, с 3 по 6 сентября 2025 года пройдёт очередной Восточный экономический форум.
— И мы — я очень на это надеюсь — сможем провести президента России Владимира Путина по приведённому в порядок форту и показать Владимиру Владимировичу наглядно, как выполняется его поручение по музеефикации объектов крепости, — сказал Виктор Шалай.
При этом Виктор Алексеевич отметил, что форту № 12 невероятно повезло. Его левый фланг — в том числе с точки зрения строительства на нем каких-то сооружений воинскими частями в советское время, с точки зрения сохранности — находится почти в идеальном состоянии.
— Там даже вандалы не успели поработать в «лихие 90-е», на форте сохранились козырьки, многие металлические объекты, — сказал директор музея. — Конечно, правому флангу форта не так повезло, поэтому благоустройство мы поделим на две части. На правом фланге восстановим наземную навигацию по объектам, а на левом — и подземную часть постараемся привести в порядок. План-максимум — выполнить все к началу ВЭФ. Но спешить мы не станем, постараемся сделать всё по уму.
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