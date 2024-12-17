Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер — Минздрав официально

Мужчину экстренно эвакуировали для госпитализации на автомобиле СМП. В карете скорой помощи у приморца зафиксировали клиническую смерть. Медики приступили к сердечно-легочной реанимации пациента, но, к сожалению, пострадавший умер, не доехав до больницы.