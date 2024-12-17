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Posted 17 декабря, 02:09

Published 17 декабря, 02:09

Modified 17 декабря, 02:13

Updated 17 декабря, 02:13

Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер — Минздрав официально

Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер — Минздрав официально

17 декабря 2024, 02:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
В Приморском крае случилось чрезвычайное происшествие на руднике. В результате обрушения пострадал один из одиннадцати человек. В пресс-службе Минздрава поделились печальной новостью о судьбе госпитализированного рабочего.

В Дальнегорском округе произошел обвал на руднике «Южный». В результате инцидента пострадал один из рабочих.

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Мужчину экстренно эвакуировали для госпитализации на автомобиле СМП. В карете скорой помощи у приморца зафиксировали клиническую смерть. Медики приступили к сердечно-легочной реанимации пациента, но, к сожалению, пострадавший умер, не доехав до больницы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня утром, 17 декабря, произошло ЧП на руднике «2-й Советский» в Дальнегорске. Прокуратура поставила на контроль случившийся инцидент.

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