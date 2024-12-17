Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер — Минздрав официально

Posted 17 декабря, 02:09
Published 17 декабря, 02:09
Modified 17 декабря, 02:13
Updated 17 декабря, 02:13
В Дальнегорском округе произошел обвал на руднике «Южный». В результате инцидента пострадал один из рабочих.
Мужчину экстренно эвакуировали для госпитализации на автомобиле СМП. В карете скорой помощи у приморца зафиксировали клиническую смерть. Медики приступили к сердечно-легочной реанимации пациента, но, к сожалению, пострадавший умер, не доехав до больницы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня утром, 17 декабря, произошло ЧП на руднике «2-й Советский» в Дальнегорске. Прокуратура поставила на контроль случившийся инцидент.