«Повис на бордюре»: автомобили не разъехались на перекрестке во Владивостоке — видео

Posted 17 декабря, 13:46
Published 17 декабря, 13:46
Modified 17 декабря, 13:48
Updated 17 декабря, 13:48
Бывает, что в дальневосточной столице узкие улочки становятся местом, где автомобилисты не могут разъехаться без происшествий. Один из подобных инцидентов попал на камеру очевидца. Судя по всему, водитель пытался пропустить машину, выезжающую из поворота, в итоге не рассчитал маневр и повис «брюхом» на бордюре.
Остается надеяться, что рулевой без проблем смог покинуть злосчастный поворот. Ведь не исключено, что малолитражка могла стать причиной затора на придомовой территории.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилиста протаранила несколько машин около кафе во Владивостоке. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, как женщина неслась на высокой скорости перед тем, как спровоцировать массовое ДТП.