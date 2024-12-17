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Posted 17 декабря, 13:46

Published 17 декабря, 13:46

Modified 17 декабря, 13:48

Updated 17 декабря, 13:48

Машина застряла в неудобном положении во Владивостоке

«Повис на бордюре»: автомобили не разъехались на перекрестке во Владивостоке — видео

17 декабря 2024, 13:46
Фото: vostokmedia.com.

Машина застряла в неудобном положении во Владивостоке

Сюжет
Автомобилисты
Порой водители страдают не только из-за ДТП. Иногда случаются казусы в самых неожиданных ситуациях. Например, одному рулевому не повезло на повороте к частным домам во Владивостоке.

Бывает, что в дальневосточной столице узкие улочки становятся местом, где автомобилисты не могут разъехаться без происшествий. Один из подобных инцидентов попал на камеру очевидца. Судя по всему, водитель пытался пропустить машину, выезжающую из поворота, в итоге не рассчитал маневр и повис «брюхом» на бордюре.

Остается надеяться, что рулевой без проблем смог покинуть злосчастный поворот. Ведь не исключено, что малолитражка могла стать причиной затора на придомовой территории.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилиста протаранила несколько машин около кафе во Владивостоке. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, как женщина неслась на высокой скорости перед тем, как спровоцировать массовое ДТП.

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