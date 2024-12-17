«Повис на бордюре»: автомобили не разъехались на перекрестке во Владивостоке — видео

Бывает, что в дальневосточной столице узкие улочки становятся местом, где автомобилисты не могут разъехаться без происшествий. Один из подобных инцидентов попал на камеру очевидца. Судя по всему, водитель пытался пропустить машину, выезжающую из поворота, в итоге не рассчитал маневр и повис «брюхом» на бордюре.