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Posted 17 декабря, 07:45

Published 17 декабря, 07:45

Modified 17 декабря, 07:47

Updated 17 декабря, 07:47

Чем могут обернуться поцелуи для подростка из Приморского края?

Предупреждаем подростков из Приморья: близость чревата болезнью на всю жизнь

17 декабря 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney.

Чем могут обернуться поцелуи для подростка из Приморского края?

Сюжет
Болезнь
Поцелуи у многих ассоциируются с самым теплым чувством — любовью. Однако порой соприкосновение губ может привести к не самым приятным последствиям.

Поцелуй способен не только повысить окситоцин в организме, но и привести к болезням, сообщили в детском здравоохранении Приморья.

«Микробы, живущие в слюне, легко распространяются через поцелуи. И инфекции, которые они вызывают, особенно распространены среди подростков», — отметили в ведомстве.

Но целоваться вовсе не запрещено. Достаточно просто повременить с поцелуями, если вторая половинка приболела. Также не стоит дарить поцелуи близким, если подозреваете, что может быть носителем вируса.

Герпес проявляется в виде волдырей на слизистой, чаще всего во рту, на губах или носу. Он может передаваться через тесный контакт, в том числе поцелуи. Если человек подцепил вирус, то он остается в организме навсегда.

Когда человек заражается им, то чувствует покалывание или жжение. Затем появляется пузырь с жидкостью, которые не доставляет дискомфорта. Затем он лопается и превращается в язвочку, которая заживает несколько дней.

Чтобы не стать носителем вируса, рекомендуется не целоваться с теми, у кого есть язвочки на губах. Герпес проявляется не единожды, он периодически напоминает о себе. Существует множество кремов, которые ускоряют регенерацию. Стоит отметить, что его необходимо использовать, как можно скорее после появления симптомов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы рассказали о своих первых поцелуях.

Сколько и как длится поцелуй жителей Приморья: люди честно рассказали о своих ласках
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