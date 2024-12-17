Предупреждаем подростков из Приморья: близость чревата болезнью на всю жизнь

Чтобы не стать носителем вируса, рекомендуется не целоваться с теми, у кого есть язвочки на губах. Герпес проявляется не единожды, он периодически напоминает о себе. Существует множество кремов, которые ускоряют регенерацию. Стоит отметить, что его необходимо использовать, как можно скорее после появления симптомов.