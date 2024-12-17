Предупреждаем подростков из Приморья: близость чревата болезнью на всю жизнь

Posted 17 декабря, 07:45
Published 17 декабря, 07:45
Modified 17 декабря, 07:47
Updated 17 декабря, 07:47
Поцелуй способен не только повысить окситоцин в организме, но и привести к болезням, сообщили в детском здравоохранении Приморья.
«Микробы, живущие в слюне, легко распространяются через поцелуи. И инфекции, которые они вызывают, особенно распространены среди подростков», — отметили в ведомстве.
Но целоваться вовсе не запрещено. Достаточно просто повременить с поцелуями, если вторая половинка приболела. Также не стоит дарить поцелуи близким, если подозреваете, что может быть носителем вируса.
Герпес проявляется в виде волдырей на слизистой, чаще всего во рту, на губах или носу. Он может передаваться через тесный контакт, в том числе поцелуи. Если человек подцепил вирус, то он остается в организме навсегда.
Когда человек заражается им, то чувствует покалывание или жжение. Затем появляется пузырь с жидкостью, которые не доставляет дискомфорта. Затем он лопается и превращается в язвочку, которая заживает несколько дней.
Чтобы не стать носителем вируса, рекомендуется не целоваться с теми, у кого есть язвочки на губах. Герпес проявляется не единожды, он периодически напоминает о себе. Существует множество кремов, которые ускоряют регенерацию. Стоит отметить, что его необходимо использовать, как можно скорее после появления симптомов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы рассказали о своих первых поцелуях.