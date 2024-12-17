Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоятся 19 декабря

В этом году прямая линия с Владимиром Путиным и большая пресс-конференция главы государства пройдут, как и годом ранее, в совмещённом формате. Президент ответит на вопросы россиян и представителей СМИ в четверг, 19 декабря. Начнётся мероприятие в 12:00 по московскому времени.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на страницах сообществ «Итоги года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Задать вопрос главе государства можно, позвонив на бесплатный номер 8-800-200-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40, воспользовавшись формой на сайте moskva-putinu.ru, на страницах сообществ «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также с помощью специального мобильного приложения. По данным на 13 декабря россияне направили президенту уже более 720 тысяч вопросов. В этом году для обработки вопросов впервые будет задействован искусственный интеллект. Напомним, что 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась более четырёх часов. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. Всего их поступило более двух миллионов.