РЖД открыли выставку «БАМ: эстафета поколений» в Государственной думе РФ

«За последние 10 лет по поручению Президента России было принято решение по реализации нескольких этапов модернизации Восточного полигона и, в частности, БАМа. За эти 10 лет было построено более 2 тыс. км вторых путей, „расшиты“ станции, улучшены автоматика, движение. Был сделан грандиозный объем работ. Сегодня на БАМе мы продолжаем эти славные традиции наших предшественников», — подчеркнул Олег Белозёров.