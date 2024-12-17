Систему теплоснабжения модернизируют в Бикине в рамках концессионного соглашения

В ведомстве добавили, что при подготовке к отопительному сезону 2024/2025 года инвестором заменены 12 аварийных участков теплотрасс и 24 задвижки на магистральных сетях и вводах в социальные объекты. Для снижения сверхнормативных потерь тепла обновлено около 850 метров теплоизоляции. Для трех котельных приобретены и установлены новые дымососы, отремонтировано электрооборудование. Еще на одной котельной установлен новый котел мощностью 1,4 Гкал/ч.