Систему теплоснабжения модернизируют в Бикине в рамках концессионного соглашения

Posted 17 декабря, 02:53
Published 17 декабря, 02:53
Modified 17 декабря, 02:55
Updated 17 декабря, 02:55
Общая стоимость мероприятий составляет 185 миллионов рублей.
К 2036 году планируется заменить и капитально отремонтировать 16 котлов и около 3 километров тепловых сетей. В результате реализации соглашения надежным теплоснабжением будет обеспечено 16 тысяч человек.
— В рамках соглашения концессионеру во временное владение передано пять угольных котельных мощностью 70 Гкал/ч и тепловые сети протяженностью 19,5 километра. На Центральной котельной уже ведется ремонт резервного котла производительностью 12,5 Гкал/ч с заменой его конвективной части, экономайзера и воздухоподогревателя. Работы планируется завершить до конца января 2025 года. Кроме того, установлен дополнительный котлоагрегат для обеспечения горячим водоснабжением жителей города в межотопительный период, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
В ведомстве добавили, что при подготовке к отопительному сезону 2024/2025 года инвестором заменены 12 аварийных участков теплотрасс и 24 задвижки на магистральных сетях и вводах в социальные объекты. Для снижения сверхнормативных потерь тепла обновлено около 850 метров теплоизоляции. Для трех котельных приобретены и установлены новые дымососы, отремонтировано электрооборудование. Еще на одной котельной установлен новый котел мощностью 1,4 Гкал/ч.
Напомним, что для сокращения аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в 2024 году из краевого бюджета муниципальным образованиям выделено 120 миллионов рублей для ремонта систем тепло-, электро-, водоснабжения. На эти средства заменено основное и резервное оборудование на четырёх котельных: в селе Вознесенское Амурского района, селе Видное Вяземского района, поселке Пуир Николаевского района и селе Таежное Хабаровского района.