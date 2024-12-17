vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 00:39

Published 17 декабря, 00:39

Modified 17 декабря, 00:41

Updated 17 декабря, 00:41

Скандал с ударом по голове отверткой в Приморье вышел на федеральный уровень

Скандал с ударом по голове отверткой в Приморье вышел на федеральный уровень

17 декабря 2024, 00:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
В одном из компьютерных клубов во Владивостоке в результате конфликта молодого человека ударили отверткой в голову. Инцидентом заинтересовался глава СКР.

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в покушении на убийство в компьютерном клубе Владивостока.

Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Инцидент произошёл 15 декабря 2024 года, когда подозреваемый в ходе ссоры ударил 20-летнего местного жителя отверткой в голову. Умысел на убийство не был доведён до конца благодаря вмешательству очевидцев.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении с отверткой на молодого человека в Приморье.

Напал с отверткой в общественном месте: подозреваемого в покушении нашли в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
12 рулонов теплоизоляции упали на школьницу в Приморье — подозреваемых задержалиВ историческом памятнике иностранцы нелегально открыли кафе в Приморье — официальноЧто именно произошло с котом Твиксом во время стоянки поезда?
#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Следственный комитет#Нападение#Задержание#Александр Бастрыкин#Приморский край#Очевидцы#Приморье#Происшествия#Ссора#Инцидент#Иностранцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика