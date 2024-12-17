Скандал с ударом по голове отверткой в Приморье вышел на федеральный уровень

Posted 17 декабря, 00:39
Published 17 декабря, 00:39
Modified 17 декабря, 00:41
Updated 17 декабря, 00:41
В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в покушении на убийство в компьютерном клубе Владивостока.
Произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Инцидент произошёл 15 декабря 2024 года, когда подозреваемый в ходе ссоры ударил 20-летнего местного жителя отверткой в голову. Умысел на убийство не был доведён до конца благодаря вмешательству очевидцев.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о нападении с отверткой на молодого человека в Приморье.