Танцуют сотни людей: главное мероприятие зимы проходит в ДВФУ в Приморье — видео

Posted 17 декабря, 05:25
Published 17 декабря, 05:25
Modified 17 декабря, 05:50
Updated 17 декабря, 05:50
В Дальневосточном федеральном университете завершилась линейка событий Молодежной столицы, но танцы продолжились: на пятом уровне корпуса А прошел «Зимний бал».
В А корпусе ДВФУ состоялось последнее в этом году танцевальное мероприятие, где студенты и гости наслаждались прекрасными танцами и живой музыкой.
Зимний бал в ДВФУ ознаменовал конец уходящего года и приближение праздников. В его программу были включены различные танцы, такие как Испанский вальс, Конский бранль, Регтайм, Польку-тройку и Падеграс. Также были исполнены кадриль «Летучая мышь» под музыку Штрауса и Шотландский вальс.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что главное зимнее мероприятие ДВФУ посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко.