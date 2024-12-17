Танцуют сотни людей: главное мероприятие зимы проходит в ДВФУ в Приморье — видео

Зимний бал в ДВФУ ознаменовал конец уходящего года и приближение праздников. В его программу были включены различные танцы, такие как Испанский вальс, Конский бранль, Регтайм, Польку-тройку и Падеграс. Также были исполнены кадриль «Летучая мышь» под музыку Штрауса и Шотландский вальс.