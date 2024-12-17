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Posted 17 декабря, 05:25

Published 17 декабря, 05:25

Modified 17 декабря, 05:50

Updated 17 декабря, 05:50

Зимний бал продолжается в ДВФУ во Владивостоке

Танцуют сотни людей: главное мероприятие зимы проходит в ДВФУ в Приморье — видео

17 декабря 2024, 05:25
Фото: 1MI.

Зимний бал продолжается в ДВФУ во Владивостоке

В кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке продолжается серия мероприятий. 17 декабря в ДВФУ прошел традиционный Зимний бал.

В Дальневосточном федеральном университете завершилась линейка событий Молодежной столицы, но танцы продолжились: на пятом уровне корпуса А прошел «Зимний бал».

Видео: vostokmedia.com.

В А корпусе ДВФУ состоялось последнее в этом году танцевальное мероприятие, где студенты и гости наслаждались прекрасными танцами и живой музыкой.

Видео: vostokmedia.com.

Зимний бал в ДВФУ ознаменовал конец уходящего года и приближение праздников. В его программу были включены различные танцы, такие как Испанский вальс, Конский бранль, Регтайм, Польку-тройку и Падеграс. Также были исполнены кадриль «Летучая мышь» под музыку Штрауса и Шотландский вальс.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что главное зимнее мероприятие ДВФУ посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В ожидании танцев: губернатор Приморья замечен на главной тусовке ДВФУ — видео
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