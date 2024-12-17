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Posted 17 декабря, 01:38

Published 17 декабря, 01:38

Modified 17 декабря, 01:40

Updated 17 декабря, 01:40

Застрявших в руднике горняков вывели на поверхность в Приморье

Троих застрявших горняков спасли в Приморье — на месте работают медики

17 декабря 2024, 01:38
Фото: 1MI.

Застрявших в руднике горняков вывели на поверхность в Приморье

Сюжет
МЧС
Три человека не смогли выбраться на поверхность из рудника после обвала грунта в Приморье. Спустя несколько часов им помогли выйти наружу спасатели.

Утром 17 декабря появилось сообщение о том, что одиннадцать горняков застряли на руднике в Дальнегорске из-за обвала грунта. К ним на помощь незамедлительно отправились спасатели.

В Приморье горноспасатели МЧС России подняли на поверхность пострадавшего горняка после обрушения пород на руднике. Его передали врачам для оказания медицинской помощи. Вместе с ним на поверхность вышли ещё двое горнорабочих.

Известно, что пострадавший получил перелом, с ним работают медики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на руднике в Приморье обрушилась порода. На поверхность не смогли выйти несколько горняков.

Обрушение горных пород произошло на руднике в Приморье
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