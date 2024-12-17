Троих застрявших горняков спасли в Приморье — на месте работают медики

Posted 17 декабря, 01:38
Published 17 декабря, 01:38
Modified 17 декабря, 01:40
Updated 17 декабря, 01:40
Утром 17 декабря появилось сообщение о том, что одиннадцать горняков застряли на руднике в Дальнегорске из-за обвала грунта. К ним на помощь незамедлительно отправились спасатели.
В Приморье горноспасатели МЧС России подняли на поверхность пострадавшего горняка после обрушения пород на руднике. Его передали врачам для оказания медицинской помощи. Вместе с ним на поверхность вышли ещё двое горнорабочих.
Известно, что пострадавший получил перелом, с ним работают медики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на руднике в Приморье обрушилась порода. На поверхность не смогли выйти несколько горняков.