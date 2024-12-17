Удивительную сказку подарила детям фабрика мороженого «УРСА» во Владивостоке

Posted 17 декабря, 06:44
Published 17 декабря, 06:44
Modified 17 декабря, 06:46
Updated 17 декабря, 06:46
Владивостокская фабрика мороженого «УРСА» подарила подопечным детского клуба «Виктория» незабываемый день. По легенде, талисман фабрики заблудился и замерз, случайно попав в детский клуб. В этот момент его воспитанники совместно с педагогами участвовали в мастер-классах по оригами и росписи пряников. Эмоции радости сразу же прозвучали в зале, когда вошел главный символ фабрики мороженого — большой белый медведь. Желающих сфотографироваться и пообниматься с маскотом оказалось много.
«Символ нашей компании — белый мишка — уже прочно ассоциируется с „УРСОЙ“. Он принимает участие во всех наших мероприятиях, всегда привлекает внимание жителей города, с ним часто фотографируются дети. Наш маскот всегда создает добрую атмосферу и поднимает настроение», — рассказала исполнительный директор ООО «Фабрика мороженого» Татьяна Самойленко.
Мастер-классы сопровождались играми и загадками, что сделало времяпровождение детей увлекательным и запоминающимся. В конце представители фабрики угостили мороженым всех участников и гостей мероприятия. В свою очередь, центр «Виктория» подарил руководству «Фабрики» набор пряников, украшенных символикой и фирменными цветами «УРСА», а также оригами в виде белого мишки и уникальный календарь. Над всем этим лично трудились педагоги центра — Дмитрий и Ольга Рыжовы, а также Татьяна Майорова.
Также, в благодарность мишка получил выступление от танцевального коллектива «Левитация» под руководством Анастасии Зебницкой. 15 «звёздочек» детского клуба исполнили танец под главный новогодний хит «В лесу родилась ёлочка» (0+).
«Три эффекта неожиданности, которые были запланированы и фабрикой мороженого, и нашими педагогами, подняли предновогодний потенциал на очень высокую планку. Творчество — это очень сложный процесс, и сегодня мы пытались вам это доказать. Маленький танец готовился несколько лет, а маленький мишка-оригами не получается с первого раза», — подчеркнула руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Марина Ковалева.
Детский клуб «Виктория» как часть МБОУ ДО «Надежда», курируемое администрацией Владивостока, насчитывает более 150 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет. В клубе преподают программы в разных секциях:
— кружок ИЗО деятельности;
— творческая мастерская;
— хореография.
— оригами.
В следующем году «УРСА» продолжит радовать жителей краевой столицы совместными мероприятиями. По словам директора предприятия, это один из приоритетов будущей работы