Уникальную конструкцию грузовой платформы разработали хабаровские студенты

«Конструкторское бюро» является одним из направлений «Студенческого научного общества» (СНО), организованного РЦИ в 2021 году. В рамках СНО проводятся мастер-классы, семинары и тренинги, посвященные актуальным проблемам инжиниринга, методам работы с современным программным обеспечением, правилам оформления технической документации и презентации результатов исследований. Такая система стала эффективной платформой для начальной подготовки квалифицированных специалистов, способных решать сложные инженерные задачи и внедрять инновационные решения в различных отраслях промышленности. За время работы студентами уже реализовано 14 проектов, среди которых специализированная промышленная горелка, производственный автоматизированный участок с промышленным роботом, площадка технического назначения для обслуживания промышленных воздушных фильтров и другие.