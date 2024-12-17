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Posted 17 декабря, 10:42

Published 17 декабря, 10:42

Modified 17 декабря, 10:44

Updated 17 декабря, 10:44

Уникальную конструкцию грузовой платформы разработали хабаровские студенты

Уникальную конструкцию грузовой платформы разработали хабаровские студенты

17 декабря 2024, 10:42
Фото: Правительство Хабаровского края.
Участники «Студенческого конструкторское бюро» (СКБ) под руководством специалистов Регионального центра инжиниринга (РЦИ) разработали уникальную конструкцию грузовой платформы.

Она способна выдерживать значительные нагрузки и одновременно обеспечивать необходимую амортизацию, предотвращающую повреждение перевозимого оборудования. Заказчиком проекта выступила компания ООО «Гольфстрим», столкнувшаяся с необходимостью транспортировки тяжелых ответственных грузов, например, аппаратов МРТ.

— Во время разработки платформы студентам пришлось решить ряд сложных задач, связанных с обеспечением надежности, безопасности и эффективности платформы. В рамках проекта студенты прошли интенсивный курс по моделированию в системах автоматизированного проектирования (САПР). Они освоили требования к рабочей конструкторской документации (РКД) и строительно-монтажным работам (СМР), что является неотъемлемой частью процесса разработки и производства, — рассказал ведущий специалист Центра инжиниринга Хабаровского края Михаил Госьков.

Сейчас платформа успешно используется для транспортировки тяжелых грузов, обеспечивая значительное повышение качества и скорости выполнения работ. Это, в свою очередь, привело к увеличению возможностей компании по оказанию услуг и повышению безопасности при работе с тяжелыми грузами.

«Конструкторское бюро» является одним из направлений «Студенческого научного общества» (СНО), организованного РЦИ в 2021 году. В рамках СНО проводятся мастер-классы, семинары и тренинги, посвященные актуальным проблемам инжиниринга, методам работы с современным программным обеспечением, правилам оформления технической документации и презентации результатов исследований. Такая система стала эффективной платформой для начальной подготовки квалифицированных специалистов, способных решать сложные инженерные задачи и внедрять инновационные решения в различных отраслях промышленности. За время работы студентами уже реализовано 14 проектов, среди которых специализированная промышленная горелка, производственный автоматизированный участок с промышленным роботом, площадка технического назначения для обслуживания промышленных воздушных фильтров и другие.

Напомним, Региональный центр инжиниринга работает в структуре АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». РЦИ участвует в развитии научно-технического потенциала региона, одним из ключевых элементов этой стратегии является вовлечение студенчества в реальные инженерные проекты. Узнать подробнее о деятельности РЦИ можно по телефону 8-800-700-19-27.

#Хабаровский край
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