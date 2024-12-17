В ЕР обсудили строительство образовательных учреждений

Posted 17 декабря, 11:19
Published 17 декабря, 11:19
Modified 17 декабря, 11:24
Updated 17 декабря, 11:24
В мероприятии участвовали представители из разных регионов, а также сотрудники Министерства просвещения. Президент России Владимир Путин на XXII съезде партии акцентировал внимание на важности этой инициативы.
Якушев отметил, что реализация указаний президента будет одним из ключевых направлений работы «Единой России» в ближайшие годы, пишет mkset.ru. Анализируя результаты уходящего года, можно с уверенностью сказать, что программа в целом демонстрирует положительные успехи.
Секретарь генсовета ЕР рассказал, что в рамках реализации программы уже было построено 1682 детских сада и 1439 школ. В уходящем году завершено строительство 98 новых образовательных учреждений и планируется сдача еще 134 объектов.
Владимир Якушев добавил, что капитальный ремонт учебных заведений успешно завершен в таких регионах, как Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чечня, а также в Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. В то же время в 38 регионах по-прежнему сохраняются риски незавершения строительства в 77 школах и семи детских садах.
Секретарь генсовета ЕР остановился на возможных задержках капитального ремонта 56 объектов в 34 регионах страны. Для решения этой проблемы необходимо создать штабы на строительных площадках. Он отметил, что заказчиками капитального ремонта в образовательных учреждениях должны выступать опытные строители.
Он также добавил, что результаты работ по ремонту и строительству школ будут учитываться партией «Единая Россия» при подготовке к предстоящим выборам и каждый объект уже имеет закрепленного за ним депутата.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что взаимодействие между «Единой Россией» и Министерством просвещения способствует наращиванию плановых показателей по строительству новых образовательных учреждений. Президент поставил задачу завершить возведение 1300 учебных заведений до конца года, и на данный момент уже завершено более 1400 объектов. С 2019 года было построено 1682 детских сада, что значительно улучшило доступ к дошкольному образованию.
В завершение Якушев выразил благодарность коллегам за их усилия и подчеркнул важность последовательной организации всех процессов в рамках президентских инициатив, сообщает сайт ER.RU.
Он акцентировал внимание на важности контроля за подрядными организациями, мониторинга их финансовых обязательств и возникших проблем, чтобы иметь представление о том, кто заходит на объект. Якушев отметил, что допускать долгострои нельзя, и призвал к более серьезному подходу, учитывая, что работа в следующем году будет интенсивной.