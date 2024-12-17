В ЕР обсудили строительство образовательных учреждений

Он акцентировал внимание на важности контроля за подрядными организациями, мониторинга их финансовых обязательств и возникших проблем, чтобы иметь представление о том, кто заходит на объект. Якушев отметил, что допускать долгострои нельзя, и призвал к более серьезному подходу, учитывая, что работа в следующем году будет интенсивной.