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Posted 17 декабря, 05:25

Published 17 декабря, 05:25

Modified 17 декабря, 05:41

Updated 17 декабря, 05:41

Администрация Владивостока удержала рост стоимости проезда в городе

Во Владивостоке не дали перевозчикам провести индексацию до уровня рыночного тарифа

17 декабря 2024, 05:25
Фото: vostokmedia.com.

Администрация Владивостока удержала рост стоимости проезда в городе

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Наш Город
В 2024 году администрация Владивостока уделяла большое внимание вопросам развития общественного транспорта в столице ДФО. Закупки новых автобусов и троллейбусов, работа с перевозчиками были под личным контролем главы города Константина Шестакова.

В пресс-службе администрации Владивостока напомнили, что за два года — с 2022-го по 2024 год автобусный парк в целом (в том числе муниципальный) пополнился 161 новым автобусом.

  • Сегодня во Владивостоке действует 10 компаний-перевозчиков;
  • Всего осуществляется движение по 94 маршрутам;
  • Ежедневно на линию выходят 450 и более автобусов.

Для муниципального авто- и троллейбусного парков в 2024 году было закуплено

  • 20 автобусов;
  • 16 троллейбусов.

Запущено два новых маршрута — № 11 и № 22к.

В МУП «ВПОПАТ» только за ноябрь 2024 года было обучено 30 водителей, которым — и этот вопрос взял под личный контроль глава города Константин Шестаков — выплачивается весьма солидная зарплата — от 140 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что развитие общественного транспорта Владивостока остается одним из приоритетов команды Константина Шестакова (на эти цели направляются средства специального казначейского кредита) и то, что под руководством главы города специалисты мэрии контролируют деятельность перевозчиков и в то же время стараются услышать и их мнение, находя компромиссные решения.

В текущем году — и это объективно — расходы перевозчиков выросли. Статистика фиксирует увеличение затрат на топливо (107,6%), ГСМ (моторное и трансмиссионное масло, тех. жидкости и смазки) (123,9%), заработную плату (126,2%), автошины (133,3%) и запасные части (133%), особенно для техники зарубежного производства.

Поэтому на заседании комиссии по вопросам регулирования цен в администрации Владивостока было принято решение об индексации стоимости проезда в общественном транспорте Владивостока.

Отметим, что, как и в прошлый раз, администрации Владивостока удалось найти компромиссное решение и не допустить резкого роста тарифа на проезд для горожан. Также удалось сохранить и дифференцированный подход к стоимости проезда (при оплате транспортной или банковской картой он ощутимо ниже).

Итак.

С 1 января 2025 года стоимость проезда на общественном транспорте Владивостока изменится. Но — в разумных пределах.

В автобусах тариф составит

  • 50 рублей — при оплате наличными;
  • 45 рублей — при оплате банковской картой;
  • 39 рублей — при оплате транспортной картой или картой «Приморец Социальная».

Таким образом стоимость проезда для тех, кто пользуется транспортной картой, увеличится всего на четыре рубля. Согласитесь, это разумно и в целом немного.

В электротранспорте (трамвай, троллейбус, фуникулер) стоимость проезда составит:

  • 44 рубля — при оплате наличными;
  • 35 рублей — при оплате банковской картой;
  • 30 рублей — при оплате транспортной картой или картой «Приморец Социальная».

Эксперты отмечают, что при этом стоимость проезда на общественном транспорте во Владивостоке всё равно остаётся ниже рыночного среднего тарифа — а он, по подсчётам, составляет 67,2 рубля для проезда в автобусах и 94,5 рубля — в электротранспорте. Стоит сравнить эти цифры с итоговой стоимостью проезда в общественном транспорте Владивостока в 2025 году, чтобы оценить и усилия администрации Владивостока, и разумность ее подхода к принятию столь важных решений.

Важно отметить, что команда Константина Шестакова — под личным контролем главы города — намерена и в 2025 году продолжать строго контролировать перевозчиков и всячески развивать муниципальный транспорт.

В 2025 году парк муниципального транспорта будет пополняться:

  • для МУП «ВПОПАТ» будет закуплено 30 новых автобусов среднего и большого классов;
  • для парка электротранспорта будет приобретено четыре новых троллейбуса (и благодаря тому, что они могут проходить до 40 километров без использования контактной сети, маршруты троллейбусов будут продолжены до Снеговой Пади).

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