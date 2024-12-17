«Вскрылась личина преступника?» — в Приморье арестовали «черного банкира» Шевцова

Еще один пострадавший — предприниматель Евгений Коломейцев. Он занимал у Шевцова сначала по просьбе друга, тоже бизнесмена, а потом и для себя. Сотрудничество можно было бы даже назвать продуктивным, если бы не один нюанс — за последним платежом на десять миллионов рублей «черный банкир» отправил жену, а не явился сам. Никакой расписки он не предоставил, а затем обратился в суд, чтобы взыскать сумму еще раз, утверждают «Недебри».