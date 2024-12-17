«Вскрылась личина преступника?» — в Приморье арестовали «черного банкира» Шевцова

Posted 17 декабря, 01:26
Published 17 декабря, 01:26
Modified 17 декабря, 01:28
Updated 17 декабря, 01:28
Ранее новые медиа заподозрили бизнесмена в нападении и вымогательстве у граждан КНР, а также в махинациях с займами сельхозпредприятиям Приморья, «Восток-Медиа» подробно рассказывало о ситуации.
Сообщалось о сразу нескольких предпринимателях и компаниях, ставших «жертвами» «черного банкира», как его называют новые медиа. В их числе — ООО «Первая Приморская Семенная Компания», практически единственное частное семеноводческое предприятие в Приморье.
«Засуха 2021 года помешала расплатиться в срок. Неуплаченную часть долга „ППСК“ смогло покрыть благодаря хорошему урожаю 2022-го, большая часть которого — 4,5 тысячи тонн высококачественной семенной сои — была перевезена на склады „Покровской искры“ Никифорова для дальнейшей обработки и продажи. Уже в 2023-м предприятие нашло инвестора и было готово полностью расплатиться с Шевцовым деньгами, забрав свою сою. К тому времени „ППСК“ уже была ключевым семеноводческим предприятием для Приморья, что не остановило Шевцова, который погасил долг, забрав урожай со складов Никифорова. А потом подал иск о взыскании долга, не сообщив в суде о данных обстоятельствах», — сообщает телеграм-канал DFO.INFO.
Еще один пострадавший — предприниматель Евгений Коломейцев. Он занимал у Шевцова сначала по просьбе друга, тоже бизнесмена, а потом и для себя. Сотрудничество можно было бы даже назвать продуктивным, если бы не один нюанс — за последним платежом на десять миллионов рублей «черный банкир» отправил жену, а не явился сам. Никакой расписки он не предоставил, а затем обратился в суд, чтобы взыскать сумму еще раз, утверждают «Недебри».
«А еще в решении суда по Коломейцеву есть любопытная деталь — Шевцова попросили объяснить, откуда он взял деньги для займа, но тот не смог объяснить источники их происхождения. Адвокаты бизнесмена направили заявление о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ („Мошенничество“), но оно, конечно же, осталось и без движения», — отмечает канал.
В колхозе «Русановский», где было совершено нападение на китайских рабочих, о Шевцове также наслышаны. Пайщики называют Шевцова лидером команды, в начале нулевых годов получившей власть в колхозе. В ее состав также входят Дмитрий Колесников, а также Антон Мальцев — именно он якобы требовал деньги у сотрудников предприятия «Восход».
Нашему корреспонденту в «Русановском» подтвердили, что все члены колхоза подписали обращение на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой привлечь всех троих к уголовной ответственности. Эпизод с «нападением» на китайцев они считают попыткой Шевцова и его подельников вернуть власть в колхозе, сместив законно избранное руководство «Русановского».
Детали инцидентов, конечно, могли различаться, и у Шевцова здесь может быть и своя позиция. Однако редакцию «Восток Медиа» изначально смущал тот факт, что один и тот же человек за последнее время фигурировал сразу в нескольких заявлениях в правоохранительные органы. Как выяснилось впоследствии, подозрения были небезосновательными.
Информацию новых медиа об аресте «черного банкира» подтверждают и наши источники в правоохранительных органах. Дело переквалифицировали с мошенничества на присвоение или растрату в последний момент. Главный эпизод в деле — то самое хищение сои у «ППСК».
Предварительное следствие по делу, вероятнее всего, завершится 17 января 2025 года — до этого времени Шевцов будет находиться под домашним арестом. Ходатайство подозреваемого и его защиты Первореченский районный суд не принял. Кстати, показания по делу давал и Евгений Коломейцев — а значит, в деле Шевцова вскоре могут появиться и новые эпизоды.
«Иронично получилось — человек так усердно притворялся „спасителем села“ и добрым меценатом, что, похоже, сам в это поверил. Этакий добрый барин, готовый помочь непутевым крестьянам копеечкой. Не бесплатно, конечно. Да так усердно „собирал урожай“ со своих „верноподданных“, что невольно вскрылась личина преступника», — рассуждают авторы телеграм-канала «Приморский мамковед».