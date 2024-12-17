Выяснено, как умер рабочий рудника в Приморье

Posted 17 декабря, 04:49
Published 17 декабря, 04:49
Modified 17 декабря, 04:51
Updated 17 декабря, 04:51
В Дальнегорске произошел обвал горных пород на руднике «Южный». Один рабочий из одиннадцати пострадал при ЧП. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он погиб в машине скорой помощи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели горняка.
«По версии следствия, 17 декабря 2024 года в ходе проведения взрывных работ должностными лицами АО „ГМК“ „Дальполиметалл“не были приняты меры к сохранению жизни человека. В результате при производстве работ произошел обвал грунта и погиб 51-летний взрывник“, — отметили в пресс-службе СКР России по Приморскому краю.
Сейчас сотрудники следкома разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Приморцы отреагировали на трагическое событие.
«Надеялась, что мужчина все же выживет»;
«Соболезнования и терпения близким погибшего. Очень жаль»;
«Работать со взрывчаткой опасно»;
«Вот это поворот, конечно».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что региональная прокуратура поставила на контроль произошедшую в Дальнегорском округе трагедию.