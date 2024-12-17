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Posted 17 декабря, 04:49

Published 17 декабря, 04:49

Modified 17 декабря, 04:51

Updated 17 декабря, 04:51

Появились подробности обрушения на руднике в Приморском крае

Выяснено, как умер рабочий рудника в Приморье

17 декабря 2024, 04:49
Фото: 1MI.

Появились подробности обрушения на руднике в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В СКР РФ Приморья рассказали почему мог погибнуть мужчина при обрушении горных пород.

В Дальнегорске произошел обвал горных пород на руднике «Южный». Один рабочий из одиннадцати пострадал при ЧП. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он погиб в машине скорой помощи.

Пострадавший при обвале на руднике в Приморье умер — Минздрав официально
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели горняка.

«По версии следствия, 17 декабря 2024 года в ходе проведения взрывных работ должностными лицами АО „ГМК“ „Дальполиметалл“не были приняты меры к сохранению жизни человека. В результате при производстве работ произошел обвал грунта и погиб 51-летний взрывник“, — отметили в пресс-службе СКР России по Приморскому краю.

Сейчас сотрудники следкома разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Приморцы отреагировали на трагическое событие.

«Надеялась, что мужчина все же выживет»;
«Соболезнования и терпения близким погибшего. Очень жаль»;
«Работать со взрывчаткой опасно»;
«Вот это поворот, конечно».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что региональная прокуратура поставила на контроль произошедшую в Дальнегорском округе трагедию.

Обрушение горных пород произошло на руднике в Приморье
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